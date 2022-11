Οι Brutus για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Το ραγδαία ανερχόμενο συγκρότημα από το Βέλγιο θα βρεθεί στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση, το Σάββατο 29 Απριλίου στο Gagarin.

Από το 2017 που κυκλοφόρησαν το εντυπωσιακό ντεμπούτο τους “Burst”, οι Brutus είναι ξεκάθαρα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα του ευρωπαϊκού σκληρού ήχου. Ο δίσκος που τράβηξε την προσοχή ακόμα και του “πολύ” Lars Ulrich, πρότεινε έναν νέο δρόμο προς το μέλλον της post-hardcore/ post-metal σκηνής, χάρη στο πραγματικά μοναδικό μείγμα επιρροών, τα έξυπνα riffs και τη λεπτοδουλειά στη δομή του ήχου. Ήταν εξαρχής ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια μπάντα που δεν χωράει σε κουτιά.

Η συνέχεια με το “Nest” του 2019 ήταν ακόμα καλύτερη, καθώς απέδειξε ότι οι Brutus κινούνται πλέον σε ένα δικό τους μουσικό σύμπαν, ξεκάθαρα πρωτότυπο και άμεσα αναγνωρίσιμο. Η πολεμική ιαχή της Stefanie, όταν τραγουδάει “Your hate will always be my guide” ενώ παράλληλα ξεσπάει στα drums της, στο αποκορύφωμα του καθηλωτικού “War”, δεν μπορεί παρά να είναι ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα στιγμιότυπα όλης της rock παραγωγής της πρόσφατης δεκαετίας.

Εδώ ακριβώς συμπυκνώνεται όλη η ουσία των Brutus. Η Stefanie να κινείται από το black-metal ως το math rock στα drums, ενώ ταυτόχρονα τραγουδά (ή καλύτερα, δίνει την ψυχή της) με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο που της επιτρέπει να αλλάζει στιγμιαία από αγγελικές μελωδίες σε μανιασμένους λαρυγγισμούς. Στην κιθάρα ο Stijn να συνδυάζει post-rock με hardcore punk ενέργεια. Στο μπάσο, ο Peter να αποτελεί τη στέρεη βάση αυτού του “τεράστιου” ήχου που σαν ένα ζωντανό σύστημα, κινείται διαρκώς από το ψιθύρισμα ως την κραυγή, μέσα από λυτρωτικά ξεσπάσματα.

Στο τρίτο άλμπουμ τους “Unison Life” που μόλις κυκλοφόρησε, οι Brutus δείχνουν ότι κινούνται διαρκώς προς όλο και μεγαλύτερο κοινό και stages, χάρη σε τραγούδια όπως τα “Victoria”, “Liar” και “Dreamlife”.

Το Σάββατο 29 Απριλίου οι Brutus θα ανέβουν στη σκηνή του Gagarin για να μας προσφέρουν αυτό για το οποίο συζητούν όλο και περισσότεροι: ένα από τα πλέον καθηλωτικά live acts της Ευρώπης, τώρα ακριβώς που βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή του.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση: 23 ευρώ (early bird), 26 ευρώ, 28 ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.viva.gr, Public, MediaMarkt και το υπολοιπο δικτυο της Viva.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr