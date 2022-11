Οι Miami Horror, από τις πιο αγαπημένες electro-pop μπάντες, θα εμφανιστούν στο Piraeus Club Academy, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, για ένα live με έντονη ενέργεια! Μαζί τους, το neo-psychedelic / indie σύμπαν του ταλαντούχου μουσικού bhukhurah.

Οι Αυστραλοί Miami Horror έχουν κατορθώσει να είναι οι αγαπημένοι του κοινού αλλά και των κριτικών με πάνω από 150 εκατομμύρια streams και επιτυχημένες εμφανίσεις σε μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ, όπως Coachella, Governors Ball, Electric Forest, Splendour in the Grass, Beyond the Valley, Just Like Heaven, Funka Fest και Corona Capital Festival.

Αρχικά, οι Miami Horror σχηματίστηκαν από τον παραγωγό και DJ Benjamin Plant, ως σόλο πρότζεκτ, αλλά δεν άργησαν να εξελιχθούν σε ένα πλήρες συγκρότημα με την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους με τίτλο «Illumination», το 2010. Έχουν ξεχωρίσει από νωρίς με το μοναδικό τους στυλ και τη δυναμική παρουσία τους με επιτυχίες, όπως «I Look To You (feat. Kimbra)», «Real Slow (feat. Sarah Chernoff)», «Holidays (feat. Alan Paloma)» και «Sometimes» αλλά και έχουν προσελκύσει την προσοχή διεθνών μέσων όπως το Billboard, NPR Music, Forbes, MTV, Pitchfork, Stereogum και EARMILK.

Το συγκρότημα αντλεί επιρροές από καλλιτέχνες της χορευτικής και ροκ μουσικής των '70s και των '80s, όπως οι Prince, New Order, INXS, Tears For Fears, Paul Simon και Talking Heads, συνδυάζοντάς τες αρμονικά με στοιχεία από house και pop.

bhukhurah

Ο Χρήστος Μπεκίρης aka bhukhurah (Μπούκουρας) είναι καλλιτέχνης παραγωγός με βάση την Αθήνα. Μετά από χρόνια δραστηριότητας στη τοπική μουσική σκηνή, έχοντας κάνει περιοδείες στην Ευρώπη με τα γκρουπ CHICKN, The Callas και έχοντας συνεργαστεί με ποικιλία καλλιτεχνών, παρουσιάζει το προσωπικό του μουσικό έργο. Genre bending, ένα μιξ νεο-ψυχεδέλειας, bedroom pop και στοιχεία από όλο το φάσμα της hip hop, φιλτραρισμένα μέσα από τη δική του οπτική.

Δουλεύοντας προς τη πρώτη του κυκλοφορία, παρουσιάζει τα live του ως duo, με τον ντράμερ Παντελή Καρασεβδά.

Τα shows τους είναι δυναμικά, διαδραστικά, φοβερά ονειρικά και σίγουρα πολύ... cute!

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Piraeus Club Academy

TIMETABLE

20:00

Doors open

21:00

bhukhurah

22:15

Miami Horror

Εισιτήρια:

16€ - Early Bird

19€ - Περιορισμένη Προπώληση

22€ - Γενική Προπώληση

Δίκτυο Προπώλησης:

Online: https://www.viva.gr/tickets/music/miami-horror/

Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία Προπώλησης:

Public

Media Markt

Καταστήματα Wind

Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Χώρος:

Piraeus Club Academy

Πειραιώς 105

Αθήνα, 118 54

Τηλ: 210 34 58 898