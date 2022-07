Ένας εξαιρετικά δημοφιλής καλλιτέχνης και αγαπημένος του ελληνικού κοινού, ο Jack Savoretti ανεβαίνει στη σκηνή του Sani Festival για να ερμηνεύσει μερικά από τα πασίγνωστα τραγούδια του, που ακούγονται ανελλιπώς στα ραδιόφωνα τα τελευταία χρόνια! Ο Jack Savoretti και η μπάντα του συμπεριέλαβαν τον Λόφο της Σάνης στους σταθμούς της καλοκαιρινής περιοδείας τους «Europiana», μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου νούμερο 1 άλμπουμ τον Ιούνιο του 2021 και την εκτεταμένη έκδοση του, «Europiana Encore» το 2022. «Europiana» είναι ένας τίτλος και μια λέξη που επινόησε για να αποδώσει το πνεύμα των τραγουδιών και τις ηλιόλουστες επιρροές που κουβαλούν.

Σύμφωνα με τον Jack Savoretti «Europiana δεν είναι ένα είδος μουσικής αλλά οι αναφορές και οι εμπνεύσεις και τα συναισθήματα που προκαλεί. Είναι η μουσική των καλοκαιριών της παιδικής μου ηλικίας, ξαναφτιαγμένη για το σήμερα». Συνεπώς, ο Λόφος της Σάνης κάτω από τα λαμπερά αστέρια και μέσα στην καλοκαιρινή μεσογειακή αύρα αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για τους στίχους του άλμπουμ. Παράλληλα με τη νέα μουσική, θα απολαύσουμε παλιές χρυσές επιτυχίες, όπως τα «What More Can I Do», «Greatest Mistake», «Love Is On The Line», «Who's Hurting Who», «Too Much History» και πολλά άλλα. Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε την πολύτιμη δύναμη της οικογένειας, της φιλίας και της αγάπης μέσα από τη μουσική του Jack Savoretti.

Website: https://www.jacksavoretti.com/

Social Media: https://www.facebook.com/Jacksavoretti | @JackSavoretti | @jacksavoretti

Spotify Link: Jack Savoretti

Video Link: https://www.youtube.com/channel/UCovm8EZm6FNHbAOUSMu1CtQ

Το Sani Festival συνεχίζεται με τη συναυλία του Bob Geldof [30/7], δύο ελληνικές παραγωγές αποκλειστικά σχεδιασμένες για τα 30 χρόνια του Φεστιβάλ [6 & 13/8] και ολοκληρώνεται με τη συναυλία του πιο αγαπητού τενόρου του κόσμου Andrea Bocelli [20/8].