Το Chania Rock Festival, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Νότιας Ευρώπης και, φυσικά, της Ελλάδας, το οποίο ακόμα και τα καλοκαίρια της πανδημίας και του lockdown διεξήχθη κανονικά, τηρώντας όλα τα ισχύοντα μέτρα, γιορτάζει φέτος τα 20α του γενέθλια. Είκοσι απρόσκοπτα χρόνια, με μεγάλες μουσικές στιγμές στο όμορφο νησί της Κρήτης και στα μαγευτικά Χανιά, τον απόλυτο προορισμό για διακοπές, που τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει και ο απόλυτος συναυλιακός προορισμός.

Ο εορτασμός αυτής της επετείου, δεν θα μπορούσε παρά να περιλαμβάνει μερικά σπουδαία ονόματα από τη διεθνή κι εγχώρια rock σκηνή, που θα εμφανιστούν στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

31η Ιουλίου

Headliners την 31η Ιουλίου, είναι οι θρυλικοί SISTERS OF MERCY, οι αδιαμφισβήτητοι ηγέτες του σκοτεινού rock και ολόκληρης της gothic και dark κουλτούρας, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της post punk σκηνής και ίσως το μεγαλύτερο όνομα που έχει εμφανιστεί ποτέ στο Chania Rock Festival. Έχοντας κυκλοφορήσει μια σειρά κλασικών δίσκων και ακόμα πιο κλασικών τραγουδιών που έχουν μείνει ανεξίτηλα στο χρόνο, όπως τα “Temple of love”, “More”, “Vision thing”, “This corrosion” και τόσα άλλα, οι αγαπημένοι SISTERS OF MERCY θα έρθουν να «ταρακουνήσουν» για τα καλά το νησί.

Με το εντυπωσιακό light show τους, την εμβληματική φιγούρα του τραγουδιστή τους, Andrew Eldritch και τα βαριά beats του Doktor Avalanche, του drum machine, που δίνει το ρυθμικό υπόβαθρο από τη μέρα που δημιουργήθηκαν, οι SISTERS OF MERCY θα έρθουν να πραγματοποιήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει δύο χρόνια πριν, αλλά μας χάλασε τα σχέδια η πανδημία. Να δώσουν μία αξέχαστη συναυλία στο Chania Rock Festival.

Την ίδια μέρα, θα εμφανιστεί ένας από τους σημαντικότερους, πιο ανήσυχους, αλλά και πιο επιδραστικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Ένας τραγουδιστής, συνθέτης και ποιητής, ο οποίος με τις Τρύπες, δημιούργησε το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο ελληνικό rock σχήμα, με καυστικό στίχο και «κοφτερή» μουσική. Ο λόγος για τον τεράστιο ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ, ο οποίος όταν αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα, συνδύασε τη rock κουλτούρα με το έντεχνο, το ρεμπέτικο, αλλά και την παραδοσιακή μουσική, χωρίς να φοβάται τη σύμπραξη μουσικών οργάνων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «αταίριαστα».

Σε μια δυστοπική εποχή και μετά από σχεδόν τρία χρόνια (κατά τα οποία ετοίμασαν τον καινούργιο τους δίσκο με τον τίτλο “Έχω κέφια”), ο Γιάννης Αγγελάκας παίρνει τη μπάντα του, τους 100°C, και βγαίνουν ξανά στο δρόμο, που θα τους οδηγήσει ξανά στη σκηνή του Chania Rock Festival, ύστερα από 8 ολόκληρα χρόνια!

Την ίδια μέρα εμφανίζονται για πρώτη φορά οι ανατρεπτικοί FRENZEE από το Ηράκλειο. Είναι οι νεότεροι γόνοι της μεγαλύτερης μουσικής φαμίλιας της Κρήτης, με την Απολλωνία στα φωνητικά και τα ήδη γνωστά Ξυλουράκια μαζί της που αφήνουν τα παραδοσιακά όργανα στην άκρη για να παρουσιάσουν την επερχόμενη δουλειά τους.

Την πρώτη μέρα θα ανοίξουν οι νικητές του φετινού διαγωνισμού «Γιώργος Μανουσέλης», οι BAD HABITS από την Αθήνα. Κεφάτο rock ‘n’ roll με γυναικεία φωνητικά και πολύ κέφι από μια μπάντα που ήδη έχει κάνει αίσθηση με τις εμφανίσεις της. Υπ’ όψιν ότι η μπάντα κέρδισε το διαγωνισμό ανάμεσα σε 64 συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα

1η Αυγούστου

Τη Δευτέρα 1η Αυγούστου headliners θα είναι οι 1000MODS

Αν μας ζητούσαν να κατονομάσουμε ένα συγκρότημα που να αναβιώνει τον rock ήχο των ένδοξων 90s με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μία από τις πρώτες μας επιλογές, θα ήταν σίγουρα οι 1000MODS, που θα είναι και οι headliners της δεύτερης ημέρας του Chania Rock Festival.

Το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει τέσσερις δίσκους, εκ των οποίων το ντεμπούτο τους, “Super van vacation”, θεωρείται από τους κλασικότερους heavy rock δίσκους όλων των εποχών κι έχει περιοδεύσει εκτενώς ανά τον κόσμο έχοντας ανέβει στη σκηνή πολύ μεγάλων φεστιβάλ, όπως το Hellfest, το Copenhell ή το Desertfest. Χαρακτηριστικό της σπουδαιότητας του σχήματος, είναι ότι στον πιο πρόσφατο δίσκο τους, “Youth of dissent”, παραγωγή μίξη, έκανε ο θρυλικός Matt Bayles (MASTODON, PEARL JAM, SOUNDGARDEN), ενώ οι ηχογραφήσεις έγιναν εκτός των άλλων, στο στούντιο που οι PEARL JAM ηχογράφησαν το μυθικό, “Ten”.

Κάθε ζωντανή τους εμφάνιση, προξενεί φρενίτιδα στον κόσμο και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη σκηνή του Chania Rock Festival, την πρώτη μέρα του Αυγούστου.

Την ίδια μέρα και οι PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS (PLAYS MOTORHEAD). Το μεγαλύτερο hard rock n’ roll σχήμα όλων των εποχών, είναι αναμφισβήτητα οι MOTORHEAD. Πέρα από τον Lemmy, το μακροβιότερο μέλος του σχήματος υπήρξε ο κιθαρίστας Phil Campbell, ο οποίος έπαιξε στο σχήμα επί 32 συναπτά χρόνια και 16 στούντιο δίσκους. Έχει συνθέσει διαχρονικούς ύμνους όπως: “Killed by death”, “Orgasmatron”, “Rock n’ roll”, “I don’t believe a word”, “Whorehouse blues”, “Deaf forever” και πάρα πολλά άλλα σημαντικά τραγούδια και την 1η Αυγούστου, θα δώσει το παρόν στο Chania Rock Festival, όπου θα παίξει αποκλειστικά τραγούδια των MOTORHEAD.

Εκτός αυτού, έχουμε τον εκ νέου ερχομό του BLAZE BAYLEY, πρώην τραγουδιστή του μεγαλύτερου –ίσως- heavy metal σχήματος, των IRON MAIDEN, 8 χρόνια ύστερα από την ισοπεδωτική του εμφάνιση στο Chania Rock Festival 2014. Αυτή τη φορά, μάλιστα, θα έχει ένα ειδικό set, αφού για τελευταία φορά θα παρουσιάσει αποκλειστικά τραγούδια από την περίοδο που ήταν frontman στους IRON MAIDEN, μία εμπειρία που απαγορεύεται να χάσει οποιοσδήποτε λάτρης της σκληρής μουσικής.

Ο Blaze Bayley, έχει μακρά μουσική καριέρα από το 1984 με τους WOLFSBANE, μέχρι και σήμερα με τη σόλο μπάντα του, αλλά η περίοδος που τον στιγμάτισε, είναι από το 1994 μέχρι το 1999, όπου κλήθηκε να αντικαταστήσει τον ανυπέρβλητο Bruce Dickinson στους IRON MAIDEN, ένα εγχείρημα που θεωρητικά ήταν αδιανόητο, κατάφερε όμως να το φέρει εις πέρας και ακόμα και τώρα αντιμετωπίζεται με υπερβολική συμπάθεια από τους οπαδούς του σχήματος, ενώ φημίζεται και για τις γεμάτες ενέργεια ζωντανές του εμφανίσεις. Όσοι ήταν παρόντες πριν από 8 χρόνια, μπορούν να το επιβεβαιώσουν…

Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν κι άλλοι καλλιτέχνες, συνολικά πέντε κάθε μέρα, που είναι βέβαιο ότι θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία στο νησί και θα είναι αντάξια της επετείου των 20 ετών του Chania Rock Festival.

Την ίδια μέρα θα εμφανιστεί για πρώτη φορά μια πολυεθνική ένωση σπουδαίων μουσικών, οι SKANDAL AND THE BAD MEN που θα παρουσιάσει κομμάτια από το επερχόμενο album. Την ημέρα θα ανοίξουν TIDAL SHOCK από το Ηράκλειο με το Space Rock στα καλύτερά του

Και φέτος, μόνο Κρήτη, μόνο Χανιά!

