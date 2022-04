Το Athens Jazz επιστρέφει από τις 23 έως τις 29 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων αλλά και σε ολόκληρη την πόλη, με θέμα Women in Jazz. Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της πόλης αλλάζει, εξελίσσεται, εμπλουτίζεται και, με βασικό στόχο για φέτος να αναδείξει το ζήτημα της γυναικείας εκπροσώπησης στη μουσική και στη jazz ειδικότερα, να προβάλλει τις μουσικές και τις ιστορίες των γυναικών, παρουσιάζει ένα πολύ ξεχωριστό line-up. Στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης θα ανέβουν συνολικά 21 καλλιτέχνιδες, all-female bands και σχήματα με front women από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, κι εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ζωντανά καταξιωμένες μουσικούς με διεθνή καριέρα, σημαντικά achievements και εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ αλλά και ό,τι πιο σύγχρονο και φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σκηνή σήμερα.

Η πρώτη μέρα του Athens Jazz (Δευτέρα 23 Μαΐου) είναι, όπως πάντα, αφιερωμένη στην ελληνική jazz, όπου και θα εμφανιστούν οι τρεις νικήτριες του φετινού διαγωνισμού. Την έναρξη θα κηρύξει και επίσημα η Χριστίνα Ψύχα ως η νέα πρόταση του φεστιβάλ, μια εξαιρετική νέα δημιουργός με ευρείες μουσικές σπουδές, για να αναλάβει τη σκυτάλη η Lia Hide με το σχήμα της, μια περίπτωση που ξεχωρίζει καλλιτεχνικά στην εγχώρια σκηνή, συνδυάζοντας τη σύγχρονη artistic dark pop με τον ποιητικό λόγο αλλά και τζαζ εκφάνσεις, εκπροσωπώντας για φέτος την κατηγορία Jazz+. Headliner της βραδιάς η επίσημη ελληνική συμμετοχή του φεστιβάλ, το Tania Giannouli Trio με ιθύνουσα την Τάνια Γιαννούλη, μια μουσικό και καλλιτέχνιδα με σημαντικότατη διεθνή παρουσία και μια ακόμα σημαντικότερη σειρά live εμφανίσεων ανά τον κόσμο που της έχουν χαρίσει μια περίοπτη θέση στο σύγχρονο μουσικό στερέωμα.

Την Τρίτη 24 Μαΐου, το κοινό θα απολαύσει τη Bára Zmeková από την Τσεχία, μια καλλιτέχνιδα της οποίας η ευαισθησία και ο λυρισμός δεν γνωρίζουν σύνορα. Για τη συνέχεια, η Lucia Fumero από την Ισπανία, και συγκεκριμένα από τη Βαρκελώνη, θα μας παρουσιάσει τον δικό της μοναδικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από μια folk και τζαζ διαδρομή, ενώ τη βραδιά θα κλείσει μία από τις πιο δημοφιλείς τζαζ τραγουδίστριες της Ουγγαρίας, η Zita Gereben, με την ιδιαίτερα εκφραστική φωνή αλλά και πολλές δυναμικές soul και ροκ νύξεις.

Την επόμενη, Τετάρτη 25 Μαΐου, πρώτη στη σκηνή θα εμφανιστεί η αγγλικής καταγωγής Claire Parsons από το Λουξεμβούργο, η οποία μέσα από το πολυεθνικό της project “In Geometry” καταφέρνει να εμπλουτίζει με νέες ιδέες και ηχοχρώματα την ευρωπαϊκή τζαζ, για να την ακολουθήσει η STAV από το Ισραήλ ή – κατά κόσμον – Stav Achai. Ένα από τα βασικά ονόματα του φετινού International Music Showcase Festival, μια καλλιτέχνιδα με πλούσια παλέτα που μπολιάζει τον μινιμαλισμό, την αφρικανική παράδοση τη ροκ και, φυσικά, τη τζαζ. Τέλος, θα ακούσουμε την ΑVEC από την Αυστρία, η οποία πέρα από την απλότητα και την ευθύτητα της μουσικής της, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ποπ σκηνή της χώρας της αλλά και μια ισχυρότατη fan base – όχι άδικα.

Πρώτη εμφάνιση της Πέμπτης 26 Μαΐου είναι οι O.N.E., το μοναδικό αμιγώς γυναικείο τζαζ γκρουπ στην Πολωνία, τέσσερις γυναίκες που αντλούν από την πλούσια παράδοση της χώρας και δεν σταματούν να διακρίνονται σε τοπικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολουθεί η πολυπράγμων σαξοφωνίστρια και συνθέτρια Maria Faust από την Εσθονία, μία από τις πιο γνωστές και πολλά υποσχόμενες της χώρας, μαζί με το free jazz σχήμα της Jazz Catastrophe. Η βραδιά ολοκληρώνεται με την μία και μοναδική Lucy Woodward (ΗΠΑ), τραγουδίστρια των θρυλικών Snarky Puppy και με σπουδαίες συνεργασίες στο ενεργητικό της, ανάμεσα στις οποίες οι Rod Stewart, Barbra Streisand, Celine Dion και Pink Martini.

Την Παρασκευή 27 Μαΐου, θα ακούσουμε από την Ολλανδία την σαξοφωνίστρια και συνθέτρια Kika Sprangers με το κουιντέτο της, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ολλανδικής τζαζ σήμερα. Τη σκηνή, στη συνέχεια, αναλαμβάνει η Βρετανίδα με καταγωγή από το Μπαχρέιν Yazz Ahmed. Εξαιρετική τρομπετίστρια, συνθέτρια και παραγωγός, διακρίνεται στις σκηνές των μεγαλύτερων φεστιβάλ και στα αξιολογικά polls των jazz media ως μία από τις σημαντικότερες μουσικούς της σύγχρονης τζαζ σκηνής στο UK αλλά και διεθνώς, συνδυάζοντας με ευφάνταστο τρόπο τη τζαζ με σύγχρονα ηλεκτρονικά τοπία και στοιχεία από τη μικτή της πολιτισμική κληρονομιά. Headliner της βραδιάς η διάσημη Ιταλίδα Simona Molinari, τραγουδίστρια με πλούσια προϊστορία καλλιτεχνικών projects, διακρίσεων σε φεστιβάλ, όπως το φημισμένο Σαν Ρέμο, και συνεργασίες με θρυλικά ονόματα, όπως οι Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli.

Το Σάββατο 28 Μαΐου, το πρόγραμμα του Athens Jazz ανοίγει η Karin Hammar από τη Σουηδία, μαζί με τους Fab 4, το σχήμα που η ίδια δημιούργησε το 2014, ένα από τα πιο δημιουργικά της σουηδικής τζαζ σήμερα. Τη διαδέχεται η LIUN & The Science Fiction Band, επίσημη συμμετοχή της Γερμανίας. Η ελβετικής καταγωγής τραγουδίστρια Lucia Cadosch, με βάση της το πολυμουσικό Βερολίνο, θα μας παρουσιάσει μια urban μουσική που αντλεί από dark ρυθμολογίες, space jazz εικόνες και ψυχεδελικά electro-pop σχήματα, ένα σύμπαν στο οποίο συνυπάρχουν παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τη βραδιά θα κλείσει μια καλλιτέχνιδα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις: η Αλέξια Βασιλείου από την Κύπρο. Μετά από μια πολύ επιτυχημένη ποπ καριέρα (και στην Ελλάδα), στράφηκε στις πραγματικές μουσικές της αγάπες, τη τζαζ και την αυτοσχεδιαστική μουσική, ενώ τα τελευταία χρόνια ζει στην Αμερική αναπτύσσοντας τη δική της πολυμεταβλητή μουσική τέχνη, έχοντας μάλιστα να επιδείξει πολλές και πολύ μεγάλες συνεργασίες, όπως αυτή με τον Chick Corea.

Η τελευταία μέρα του Athens Jazz για φέτος ξεκινά με τις 3:rma από τη Σλοβενία, ένα ιδιαίτερο ντουέτο που συνδυάζει την ποιητική folk τραγουδοποιία με τη σύγχρονη κοινωνική ενσυναίσθηση, μια ουσιώδης προσέγγιση σε ζητήματα γυναικείας υπόστασης και διαπροσωπικών σχέσεων. Ακολουθεί η εκρηκτική μπασίστρια και γεμάτη συναίσθημα ερμηνεύτρια Ellen Andrea Wang από τη Νορβηγία, ισχυρότατη παρουσία στη σύγχρονη τζαζ (plus) και όχι μόνο τοπική σκηνή αλλά και με διεθνείς συνεργασίες (Sting, Manu Katché, Marilyn Mazur). Την αυλαία του φεστιβάλ κλείνουν οι Ida Nielsen & The Funkbots από τη Δανία. Όχημά τους το εκρηκτικό funk και οι υψηλών ενεργειών ηχορυθμοί αλλά και τα cool vibes μαζί με τα soul συναισθήματα. Το όνομα της Nielsen, άλλωστε, είναι πολύ γνωστό καθώς ήταν η δεξιοτέχνις μπασίστρια του Prince από το 2010 έως το 2016.

Ακόμη, παράλληλα με τα 21 live shows, το Athens Jazz παρουσιάζει μια σειρά νέων δράσεων που θα πλαισιώσουν το φεστιβάλ, από τις 20 έως τις 29 Μαΐου, για να δημιουργήσουν μια γεμάτη φεστιβαλική εμπειρία που τόσο μας έχει λείψει. Μαζί με την έκθεση φωτογραφίας της ομάδας METApolis και τη νομαδική αγορά του Meet Market, τους βασικούς «συνοδοιπόρους» του φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια, θα πραγματοποιηθούν υπαίθριες προβολές, έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στις γυναίκες της jazz, διεθνές συνέδριο με ομιλίες και workshops και club program σε αγαπημένες μουσικές σκηνές της Αθήνας με live shows και dj sets.

Stay tuned! Σύντομα θα ανακοινωθούν πολλά περισσότερα…

*Είσοδος ελεύθερη

Για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία jazzy news, ακολουθήστε τις σελίδες του Athens Jazz στα Facebook & Instagram και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι του Athens Jazz στο Youtube. Ακόμη, σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο το ολοκαίνουριο website του φεστιβάλ athensjazz.gr.

Athens Jazz 2022 | Line-up

Δευτέρα 23.05

21.00 | Christina Psycha (GR – νέα μουσική πρόταση)

22.00 | Lia Hide (GR – Jazz+)

23.00 | Tania Giannouli Trio (GR – επίσημη συμμετοχή)

Τρίτη 24.05

21.00 | Bára Zmeková (CZ)

22.00 | Lucia Fumero (ES)

23.00 | Zita Gereben (HU)

Τετάρτη 25.05

21.00 | Claire Parsons (LU)

22.00 | STAV (IL)

23.00 | AVEC (AT)

Πέμπτη 26.05

21.00 | O.N.E. (PL)

22.00 | Maria Faust’s Jazz Catastrophe (EE)

23.00 | Lucy Woodward (US)

Παρασκευή 27.05

21.00 | Kika Sprangers Quintet (NL)

22.00 | Yazz Ahmed (UK)

23.00 | Simona Molinari (IT)

Σάββατο 28.05

21.00 | Karin Hammar Fab 4 (SE)

22.00 | LIUN & The Science Fiction Band (DE)

23.00 | Alexia Vassiliou (CY)

Κυριακή 29.05

21.00 | 3:rma (SI)

22.00 | Ellen Andrea Wang (NO)

23.00 | Ida Nielsen & The Funkbots (DK)