Στο πλαίσιο της περιοδείας τους, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, οι Efterklang επιστρέφουν στην Αθήνα για μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση στο Temple, που θα επικεντρωθεί στο τελευταίο τους album, “Windflowers”, απο την οποία όμως δε θα λείψουν και τραγούδια από όλες τις προηγούμενες δισκογραφικές τους δουλειές. Για περισσότερα από 20 χρόνια, οι Efterklang διευρύνουν τα όρια της πειραματικής, ηλεκτρονικής και συναισθηματικής chamber pop. Στον έκτο τους δίσκο, που κυκλοφόρησε από τη City Slang, οι Δανοί Mads Brauer, Rasmus Stolberg and Casper Clausen συνεχίζουν το δημιουργικό τους ταξίδι δοκιμάζοντας νέες ιδέες αλλά παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στον χαρακτηριστικό λυρισμό τους και τα συναισθήματα που αποτυπώνονται στις υπέροχες ιδιοσυγκρασιακές μελωδίες τους.

Οι No Clear Mind, ο Βασίλης Ντοκάκης, ο Λευτέρης Βολάνης, ο Δημήτρης Παγίδας και ο Στέφανος Χυτήρης είναι ένα πολυσχιδές σχήμα που διαρκώς εξερευνά τον ήχο του χωρίς να κατατάσσεται σε κάποιο είδος. Αναφορές όπως ambient, psychedelic rock και dream pop μπορούν να αρχίσουν να περιγράφουν την αισθητική τους προσέγγιση και αφετηρία. Δραστηριοποιούνται από το 2008 έχοντας αποκτήσει ένα ευρύ κοινό σε πολλά μέρη του κόσμου. Έχουν κυκλοφορήσει τρία στούντιο album, “Dream is Destiny” (2008, Somehow Ecstatic Records), Mets (2013, Inner Ear Records) και "Makena" (2017, Self released). Ακολουθώντας τις δύο sold out συναυλίες τους στην Κωνσταντινούπολη και ενώ έχουν αρχίσει την παραγωγή του τέταρτου τους άλμπουμ, η μπάντα θα ανέβει στην σκηνή του Temple για μια εμφάνιση έπειτα από αρκετό καιρό στην Αθήνα.

Ο Ελληνοσουηδός Mikael Bitzarakis aka Plàsi, πρωτοξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή το 2016 ενώ τέσσερα χρόνια μετά, το 2020, αφιερώθηκε στη μουσική κυκλοφορώντας το EP "Where I belong". Στην σύντομη έως τώρα πορεία του έχει κάνει support στα tours των Henry Jamison, José Gonzales και Hollow Coves, μετράει 40 εκατομμύρια streams στα τραγούδια του, έχει ολοκληρώσει μια ευρωπαϊκή περιοδεία και έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων και στο Eurosonic festival. Το act του στο Temple θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα.

Η προπώληση συνεχίζεται