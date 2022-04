To μακροβιότερο μέλος των Motorhead και το συγκρότημά του επισκέπτονται τα Χανιά και το Chania Rock Festival αυτό το καλοκαίρι

To μακροβιότερο εν ζωή μέλος των Motorhead, Phil Campbell, και το συγκρότημά του, οι Bastard Sons, επισκέπτονται τα Χανιά και το Chania Rock Festival αυτό το καλοκαίρι, σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη.

Έχοντας συνθέσει διαχρονικούς ύμνους όπως τα “Killed by death”, “Orgasmatron”, “Rock n’ roll”, “I don’t believe a word”, “Whorehouse blues”, “Deaf forever” και πολλά ακόμη, ο Phil Campbell θα δώσει το παρόν στο Chania Rock Festival την 1η Αυγούστου, όπου θα παίξει αποκλειστικά τραγούδια των Motorhead.

Μαζί με τον Blaze Bayley των Iron Maiden εκείνη την ημέρα, συγκροτούν ένα άχαστο δίδυμο που θα παίξει ζωντανά τραγούδια από δύο από πιο ιστορικά βρετανικά σχήματα όλων των εποχών.

Το Chania Rock Festival γιορτάζει φέτος τα 20α του γενέθλια. Είκοσι απρόσκοπτα χρόνια, με μεγάλες μουσικές στιγμές στο όμορφο νησί της Κρήτης και στα μαγευτικά Χανιά, τον απόλυτο προορισμό για διακοπές, που τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει και ο απόλυτος συναυλιακός προορισμός.

Ο εορτασμός αυτής της επετείου, δεν θα μπορούσε παρά να περιλαμβάνει μερικά σπουδαία ονόματα από τη διεθνή κι εγχώρια rock σκηνή, που θα εμφανιστούν στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, στα Χανιά.

Headliners την 31η Ιουλίου, είναι οι θρυλικοί Sisters of Mercy, οι αδιαμφισβήτητοι ηγέτες του σκοτεινού rock και ολόκληρης της gothic και dark κουλτούρας, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της post punk σκηνής και ίσως το μεγαλύτερο όνομα που έχει εμφανιστεί ποτέ στο Chania Rock Festival και στο νησί της Κρήτης γενικότερα. Έχοντας κυκλοφορήσει μια σειρά κλασικών δίσκων και ακόμα πιο κλασικών τραγουδιών που έχουν μείνει ανεξίτηλα στο χρόνο, όπως τα “Temple of love”, “More”, “Vision thing”, “This corrosion” και τόσα άλλα, οι αγαπημένοι Sisters of Mercy θα έρθουν να «ταρακουνήσουν» για τα καλά το νησί.

Την ίδια μέρα, θα εμφανιστεί ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί με τη μπάντα του, τους 100°C, ύστερα από 8 ολόκληρα χρόνια.

Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν κι άλλοι καλλιτέχνες, συνολικά πέντε κάθε μέρα, που είναι βέβαιο ότι θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία στο νησί και θα είναι αντάξια της επετείου των 20 ετών του Chania Rock Festival.

Online Εισιτήρια: https://www.chaniarockfestival.gr/en/tickets