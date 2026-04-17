Oι Victory Collapse επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και πρώτο single το "Industry of PhDs"

Οι Victory Collapse, μία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις της αθηναϊκής ανεξάρτητης σκηνής, επιστρέφουν δισκογραφικά με νέο υλικό και ανακοινώνουν το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Non Player Characters, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026 από την Inner Ear.

Με ήχο που εδώ και χρόνια κινείται ανάμεσα στην αστική νεύρωση, τους επαναληπτικούς ρυθμούς, το post-punk, το new wave και κάποιες ψυχεδελικές αποκλίσεις, οι Victory Collapse έχουν χτίσει τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα. Ένα σχήμα που δεν ακολούθησε ποτέ τις ευκολίες της εγχώριας σκηνής, προτιμώντας τις γωνίες από τις ευθείες γραμμές και την ένταση από την άνεση.

Η μέχρι σήμερα δισκογραφία τους περιλαμβάνει τα LPs Convenience Has Poisoned Our Souls (2012) και Atlas (2015), καθώς και τα EPs Rumors (2007) και Younger Than Before (2017). Παράλληλα, έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές ζωντανές εμφανίσεις, μοιραζόμενοι τη σκηνή με συγκροτήματα που σημάδεψαν και τον δικό τους ηχητικό προσανατολισμό, όπως οι Liars, The Fall, Gang of Four, Savage Republic, Momus και Wire.

Η επιστροφή τους έρχεται μετά από μια μακρά και δύσκολη περίοδο που περιλάμβανε αλλαγές στη σύνθεση του σχήματος, την παύση της πανδημίας, αλλά και έναν ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό του ίδιου του πυρήνα της μπάντας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε το Non Player Characters, το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε και παρήχθη εξ ολοκλήρου από τους ίδιους.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, ο νέος δίσκος λειτουργεί ως σύνοψη αλλά και ολοκλήρωση του μέχρι σήμερα ήχου τους. Αν ισχύει, τότε δεν πρόκειται απλώς για επιστροφή, αλλά για μια νέα δήλωση παρουσίας. Πρώτο δείγμα από το άλμπουμ είναι το single "Industry of PhDs", που κυκλοφορεί ήδη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το τραγούδι συνοδεύεται από video clip σε σκηνοθεσία Τάσου Γκολέτσου, το οποίο έκανε σήμερα πρεμιέρα στο YouTube.

Οι Victory Collapse αποτελούνται από τους Βασίλη Ντζούνη, Κώστα Μπαλτάση, Νίκο Μαρδάκη, Κώστα Β. Βαρώτσο και Κώστα Α. Βαρώτσο. Περισσότερες πληροφορίες για το Non Player Characters αναμένονται σύντομα.