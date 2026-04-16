H Αριάννα Κ και Το Κομμάτι που Λείπει κυκλοφορούν το "Σκανδάλη & Πόνος"

Η Αριάννα Κ επιστρέφει με τη μπάντα της, Το Κομμάτι που Λείπει, παρουσιάζοντας το νέο άλμπουμ Σινεμά Βεριτέ που κυκλοφορεί στις 29 Απριλίου 2026 ψηφιακά από τη Veego Records, ενώ η έκδοση σε βινύλιο ακολουθεί στις 30 Μαΐου 2026.

Το "Ψηλά Βουνά" αποτέλεσε την πρώτη εισαγωγή στον κόσμο του δίσκου, με χαρακτηριστικό το βιολί, το ευρηματικό beat και τη λεπτή συναισθηματική ένταση. Στις 16 Απριλίου 2026 κυκλοφορεί το δεύτερο single, "Σκανδάλη και πόνος", αποκαλύπτοντας μια πιο ωμή και ηλεκτρισμένη πλευρά του άλμπουμ.

Το Σινεμά Βεριτέ κινείται σε ένα ιδιαίτερο ηχητικό και ποιητικό σύμπαν. Οι στίχοι είναι συχνά παραβολικοί, άλλοτε έντονα εικαστικοί και κοφτεροί, ενώ η μουσική δομή βασίζεται σε ένα rhythm section με έντονες αναφορές στη Motown, που έχει καθοριστικό ρόλο στη ροή των τραγουδιών.

Οι κιθάρες εναλλάσσονται ανάμεσα σε μίνιμαλ και εκκωφαντικές εκφάνσεις, τα πλήκτρα οδηγούν τις μελωδίες - ως φυσική προέκταση της σύνθεσης στο πιάνο - ενώ τα φωνητικά λειτουργούν είτε ως διπλασιασμοί είτε ως αντιστικτικές απαντήσεις στην κύρια φωνή. Τα βιολιά κινούνται από ατονικές περιοχές σε ambient, γλυκά περάσματα, συνθέτοντας έναν ήχο που δεν περιγράφεται εύκολα.

Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει ο Γιώργος Καρανικόλας (Last Drive).

Το δεύτερο single, «Σκανδάλη και πόνος», λειτουργεί σαν μια στιγμιαία «φωτογραφία» του κόσμου - ένα αντανακλαστικό μιας εξαντλητικής εμπειρίας. Το κομμάτι βασίζεται σε heavy tribal τύμπανα και τρία μπάσα που πλέκονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα πυκνό και ηλεκτρισμένο ηχητικό περιβάλλον.

Στο κομμάτι συμμετέχουν:

Γιώργος Ξανθός – κιθάρα

Αλέξης Καλοφωλιάς – μπάσο

Κυκλοφορία:

29 Απριλίου 2026 (digital)

30 Μαΐου 2026 (vinyl)

Singles:

«Ψηλά Βουνά» (διαθέσιμο)

«Σκανδάλη και πόνος» (16 Απριλίου 2026)