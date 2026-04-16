H Αριάννα Κ και Το Κομμάτι που Λείπει κυκλοφορούν το "Σκανδάλη & Πόνος"

Νέο άλμπουμ στις 29 Απριλίου από τη Veego Records και δεύτερο νέο single "Σκανδάλη και πόνος" που αποκαλύπτει την πιο ωμή, ηλεκτρισμένη πλευρά του.

Αριάννα Κ
Avopolis Team

Η Αριάννα Κ επιστρέφει με τη μπάντα της, Το Κομμάτι που Λείπει, παρουσιάζοντας το νέο άλμπουμ Σινεμά Βεριτέ που κυκλοφορεί στις 29 Απριλίου 2026 ψηφιακά από τη Veego Records, ενώ η έκδοση σε βινύλιο ακολουθεί στις 30 Μαΐου 2026.

Το "Ψηλά Βουνά" αποτέλεσε την πρώτη εισαγωγή στον κόσμο του δίσκου, με χαρακτηριστικό το βιολί, το ευρηματικό beat και τη λεπτή συναισθηματική ένταση. Στις 16 Απριλίου 2026 κυκλοφορεί το δεύτερο single, "Σκανδάλη και πόνος", αποκαλύπτοντας μια πιο ωμή και ηλεκτρισμένη πλευρά του άλμπουμ.

Το Σινεμά Βεριτέ κινείται σε ένα ιδιαίτερο ηχητικό και ποιητικό σύμπαν. Οι στίχοι είναι συχνά παραβολικοί, άλλοτε έντονα εικαστικοί και κοφτεροί, ενώ η μουσική δομή βασίζεται σε ένα rhythm section με έντονες αναφορές στη Motown, που έχει καθοριστικό ρόλο στη ροή των τραγουδιών.

Οι κιθάρες εναλλάσσονται ανάμεσα σε μίνιμαλ και εκκωφαντικές εκφάνσεις, τα πλήκτρα οδηγούν τις μελωδίες - ως φυσική προέκταση της σύνθεσης στο πιάνο - ενώ τα φωνητικά λειτουργούν είτε ως διπλασιασμοί είτε ως αντιστικτικές απαντήσεις στην κύρια φωνή. Τα βιολιά κινούνται από ατονικές περιοχές σε ambient, γλυκά περάσματα, συνθέτοντας έναν ήχο που δεν περιγράφεται εύκολα.

Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει ο Γιώργος Καρανικόλας (Last Drive).

Το δεύτερο single, «Σκανδάλη και πόνος», λειτουργεί σαν μια στιγμιαία «φωτογραφία» του κόσμου - ένα αντανακλαστικό μιας εξαντλητικής εμπειρίας. Το κομμάτι βασίζεται σε heavy tribal τύμπανα και τρία μπάσα που πλέκονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα πυκνό και ηλεκτρισμένο ηχητικό περιβάλλον.

Στο κομμάτι συμμετέχουν:

Γιώργος Ξανθός – κιθάρα

Αλέξης Καλοφωλιάς – μπάσο

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΗ & ΠΟΝΟΣ 

https://orcd.co/skandali_kai_ponos

Κυκλοφορία:

29 Απριλίου 2026 (digital)

30 Μαΐου 2026 (vinyl)

Singles:

«Ψηλά Βουνά» (διαθέσιμο)

«Σκανδάλη και πόνος» (16 Απριλίου 2026)

 

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Αριάννα Κ

H Αριάννα Κ και Το Κομμάτι που Λείπει κυκλοφορούν το "Σκανδάλη & Πόνος"

Νέο άλμπουμ στις 29 Απριλίου από τη Veego Records και δεύτερο νέο single "Σκανδάλη και πόνος" που...
Madonna

H Madonna ανακοινώνει και επίσημα το "Confessions II"

Νέο άλμπουμ στις 3 Ιουλίου, με τη Madonna να επιστρέφει στον ήχο και τη μυθολογία της dance εποχής της.
Nine Inch Noize

O Trent Reznor αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το επερχόμενο Nine Inch Noize άλμπουμ

Νέο άλμπουμ σε συνεργασία με τον Boys Noize φέρνει reworks κλασικών κομματιών και o Reznor δηλώνει ξεκάθαρα:...

Featured

Steve Gunn

O Steve Gunn μιλά στο Αvopolis πριν τις εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Λίγο πριν τα live σε ILION plus και SOUL, ο Steve Gunn μιλά στον Γιάννη Παπαϊωάννου για τη διαρκή...
Massive Attack x Tom Waits

Massive Attack x Tom Waits: Το "Boots on the Ground" είναι ένα πολιτικό ξόρκι μέσα στο χάος

Μετά από έξι χρόνια σιωπής, οι Massive Attack επιστρέφουν με ένα κομμάτι που έρχεται να μας ταράξει.
Νέα μουσική

Πολλή νέα μουσική παντού, ελάχιστη που αντέχει στον χρόνο

Γιατί όλα τα "νέα" τραγούδια γεννιούνται ήδη κουρασμένα, και τι λέει αυτό για μια ποπ κουλτούρα...

Best of Network