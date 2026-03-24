Οι Dramachine επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και μας καλούν στον "Χορό του Θανάτου"

Πέντε χρόνια μετά την Συγκινησιακή Πανούκλα, οι Dramachine επιστρέφουν δισκογραφικά, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως μία από τις πιο δραστήριες παρουσίες στα σύγχρονα ελληνικά σκοτεινά ηχοτοπία. Ο νέος τους δίσκος γεννήθηκε μέσα στην αθηναϊκή underground σκηνή και κουβαλά έντονα τα ίχνη της καθημερινότητας στην πόλη: εξαντλητικοί ρυθμοί, οικονομική πίεση, άγχος και μια διάχυτη κόπωση που διαπερνά την εμπειρία του «να ζεις τώρα».

Ηχητικά, οι Dramachine παραμένουν πιστοί στη χαρακτηριστική τους συνταγή, ισορροπώντας ανάμεσα στην επιθετικότητα της synthpunk και τη μελωδικότητα της synthpop. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ με δέκα κομμάτια και ένα bonus track, που κινείται ανάμεσα στην επιθυμία, τη νοσταλγία, την υπερβολή και το αίσθημα αποξένωσης μιας εποχής που μοιάζει διαρκώς «εκτός τόπου».

Οι αναφορές σε παραμύθια και δυστοπικές εικόνες λειτουργούν σαν καθρέφτης της σύγχρονης πραγματικότητας: ψηφιακός κορεσμός, πολιτική ένταση, πόλεμος και ψυχοσυναισθηματική αστάθεια. Μέσα από αυτή τη σχεδόν μετα-μεταμοντέρνα ματιά, οι παλιές αφηγήσεις συγκρούονται με το σήμερα, δημιουργώντας ένα υβριδικό ηχητικό σύμπαν.

Το άλμπουμ κινείται με άνεση από σκοτεινά punk ξεσπάσματα σε πιο φωτεινά, σχεδόν pop περάσματα, όπου οι μελωδίες λειτουργούν ως όχημα για στίχους και αφηγήσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο ειρωνικό και το απόλυτα σοβαρό.

Synthwave ή hyperpop; Post-punk ή απλώς punk; Ίσως τελικά οι ταμπέλες να μην έχουν σημασία. Οι Dramachine προσκαλούν το κοινό σε έναν "Χορό του Θανάτου" και αφήνουν την εμπειρία να μιλήσει από μόνη της.

Kυκλοφορεί την Παρασκευή 27/3.