Οι Dramachine επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και μας καλούν στον "Χορό του Θανάτου"

Πέντε χρόνια μετά τη "Συγκινησιακή Πανούκλα", οι Dramachine επανέρχονται με νέο δίσκο που μπλέκει synthpunk ένταση και synthpop μελωδία μέσα στην ασφυκτική Αθήνα του σήμερα.

Dramachine
Avopolis Team

Πέντε χρόνια μετά την Συγκινησιακή Πανούκλα, οι Dramachine επιστρέφουν δισκογραφικά, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως μία από τις πιο δραστήριες παρουσίες στα σύγχρονα ελληνικά σκοτεινά ηχοτοπία. Ο νέος τους δίσκος γεννήθηκε μέσα στην αθηναϊκή underground σκηνή και κουβαλά έντονα τα ίχνη της καθημερινότητας στην πόλη: εξαντλητικοί ρυθμοί, οικονομική πίεση, άγχος και μια διάχυτη κόπωση που διαπερνά την εμπειρία του «να ζεις τώρα».

Ηχητικά, οι Dramachine παραμένουν πιστοί στη χαρακτηριστική τους συνταγή, ισορροπώντας ανάμεσα στην επιθετικότητα της synthpunk και τη μελωδικότητα της synthpop. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ με δέκα κομμάτια και ένα bonus track, που κινείται ανάμεσα στην επιθυμία, τη νοσταλγία, την υπερβολή και το αίσθημα αποξένωσης μιας εποχής που μοιάζει διαρκώς «εκτός τόπου».

Οι αναφορές σε παραμύθια και δυστοπικές εικόνες λειτουργούν σαν καθρέφτης της σύγχρονης πραγματικότητας: ψηφιακός κορεσμός, πολιτική ένταση, πόλεμος και ψυχοσυναισθηματική αστάθεια. Μέσα από αυτή τη σχεδόν μετα-μεταμοντέρνα ματιά, οι παλιές αφηγήσεις συγκρούονται με το σήμερα, δημιουργώντας ένα υβριδικό ηχητικό σύμπαν.

Το άλμπουμ κινείται με άνεση από σκοτεινά punk ξεσπάσματα σε πιο φωτεινά, σχεδόν pop περάσματα, όπου οι μελωδίες λειτουργούν ως όχημα για στίχους και αφηγήσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο ειρωνικό και το απόλυτα σοβαρό.

Synthwave ή hyperpop; Post-punk ή απλώς punk; Ίσως τελικά οι ταμπέλες να μην έχουν σημασία. Οι Dramachine προσκαλούν το κοινό σε έναν "Χορό του Θανάτου" και αφήνουν την εμπειρία να μιλήσει από μόνη της.

Kυκλοφορεί την Παρασκευή 27/3.

 

Διαβάστε Ακόμα

Neil Diamond

Ο Neil Diamond επιστρέφει με το "Wild At Heart", ένα άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό από τα sessions με τον Rick Rubin

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός παρουσιάζει 10 κομμάτια από τα sessions του "Home Before Dark",...
Remade

Οι Remade «αγκαλιάζουν τον ήλιο» με το νέο άλμπουμ "Hug the Sun"

Το indie rock σχήμα από τη Χαλκίδα επιστρέφει πιο ηλεκτρικό και δυναμικό από ποτέ, παρουσιάζοντας...
Mortiis

Ο Mortiis επιστρέφει με το "Ghosts of Europa" και νέο video για το ομώνυμο κομμάτι

Ο Νορβηγός καλλιτέχνης ανακοινώνει νέο άλμπουμ μέσω Prophecy Productions και παρουσιάζει το πρώτο...

The 69 Eyes

Oι 69 Eyes ξεκίνησαν για να φαίνονται cool και έγιναν goth μύθος

Οι 69 Eyes γεννήθηκαν από μια παρέα “περίεργων” στο Ελσίνκι και κατέληξαν διαχρονικοί goth...
Mai Mai Mai – Karakoz

Mai Mai Mai – Karakoz

Το "Karakoz" του Mai Mai Mai είναι ένα από τα πιο βαθιά πολιτικά και καθηλωτικά άλμπουμ της...
Xiu Xiu

Xiu Xiu: «Το "Eraserhead" μας συγκινεί γιατί είναι το θεμέλιο μας»

Με αφορμή το "ERASERHEAD XIU XIU" και λίγο πριν την ελληνική του παρουσίαση, η Εύη Παπαγιάννη μιλά με...

