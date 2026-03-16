inner:i – Το heavy prog τρίο παρουσιάζει το ντεμπούτο άλμπουμ του "Lavender"

Οι inner:i είναι ένα heavy prog τρίο που εδρεύει σε Αθήνα και Βόλο. Δημιουργήθηκε πριν δύο χρόνια και αποτελείται από τους Χριστόφορο Ραζή, Σπύρο Χαρμάνη και Αντώνη Καναρά - όλοι τους πρώην μέλη γνωστών συγκροτημάτων της ελληνικής underground σκηνής όπως 4LT, Madleaf, Minorfase, None Other κ.α. Ο ετερόκλητος ήχος των προηγούμενων εμπειριών τους ως ενεργά μέλη της σκηνής, έχει εμφυσήσει στο κοινό τους πρότζεκτ έναν ώριμο μα συνάμα φρέσκο ήχο, χτισμένο πάνω στην πολυετή εμπειρία τους σε στούντιο και σκηνές. Ο πρώτος δίσκος τους, “Lavender”, κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου από την One Little Victory και είναι ένα progressive αμάλγαμα εφτά κομματιών με δυναμικό πυρήνα, heavy riffs και πολυρυθμικά στοιχεία.

Η ροή του άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος έχει την αναμενόμενη συνοχή και αρμονία που διαθέτει κάθε heavy prog έργο που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς αναίτια πολύπλοκα ή παρατραβηγμένα σημεία. Δημιουργεί πολυεπίπεδες αφηγήσεις τόσο με τους στίχους όσο και με τη μουσική, χρησιμοποιώντας περίτεχνα το στιβαρό groove, ενισχυμένο από σύγχρονα φωνητικά με διακριτές ‘70s καταβολές εδώ και εκεί που χρωματίζονται με “μεταλλικές” πινελιές, διατηρώντας σε όλη την διάρκειά του catchy κιθαριστικές φράσεις και εκφραστικά σόλο. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στο s recordings studio, η μίξη έγινε από τον Σπύρο Χαρμάνη, το mastering από τον Steve Lado και το εξώφυλλο είναι πρωτότυπο σχέδιο με μολύβι σε χαρτί από την Τζοβάνα Σπήλιου.

Από την Παρασκευή 6 Μαρτίου το Lavender των inner:i είναι διαθέσιμο σε όλες τις streaming platforms, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και σε περιορισμένα αντίτυπα των εκατό βινυλίων.