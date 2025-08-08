To Stegi.Radio σού βάζει την playlist του καλοκαιριού

Αν μπορούσες να πάρεις μόνο μία playlist μαζί σου στις διακοπές, ποια θα ήταν αυτή;

Αυτό το καλοκαίρι, το STEGI.RADIO , o online ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης που δημιουργεί ισχυρές συνδέσεις ανάμεσα στην αθηναϊκή μουσική σκηνή, τη Μεσόγειο και τον υπόλοιπο κόσμο, γυρνά σαν βινύλιο κάτω από τον ήλιο που παίζει στο repeat. Συντονίσου στον ραδιοφωνικό σταθμό της Στέγης και πέρνα στο Side Sea – την πιο δροσερή πλευρά του. Είτε ακούς με ακουστικά στη διαδρομή είτε με ηχεία κάτω από τον ανεμιστήρα, πάτα play και άσε τα ηχητικά κύματα να σε παρασύρουν.

Έξι φρέσκες, επιμελημένες playlists έρχονται να συνθέσουν το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού σου: soul και downtempo ρυθμοί από την Giganta, dub και reggae ηχοτοπία από τον A. Square, disco διαμάντια 12 ιντσών από τον Breakin Moves, house και italo disco από τον Hardy Spymania, synth pop και ιαπωνικά avant-garde σύμπαντα από τη Retrograde Days, dub techno και electronica από τον Niko Dalagelis aka One Of Them. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα παίζουν στο Side Sea.

Ανακάλυψε όλες τις playlists του STEGI.RADIO:

A Place In The Sun

Mutant Jazz

Twelve Inch Disco Hits

Guest Mix by Hardy Spymania

Dancing Thru’The Night

Summer 2025

Το web radio της Στέγης εκπέμπει 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πάντα σε κίνηση.

Άκου το καλοκαίρι. Όπου κι αν σε βρει. Summer spins on the Side Sea.

