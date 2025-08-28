XOAN: Το νέο τους άλμπουμ "Tensions" μετατρέπει το άγχος σε καθαρή ενέργεια

Οι ΧΟΑΝ σχηματίστηκαν το 2018 και το 2020 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Greenhorn, ένα πρώτο δείγμα της αγάπης τους για τον εναλλακτικό ήχο.



Στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 θα παρουσιάσουν το δεύτερο δισκογραφικό τους εγχείρημα με τίτλο Tensions, ένα νέο άλμπουμ με 10 νέα τραγούδια.



Έχοντας στις τάξεις του πολύ δραστήρια μέλη της εγχώριας μουσικής κοινότητας με μακρύ μουσικό παρελθόν και μετά από χρόνια εμφανίσεων στις τοπικές σκηνές, το συγκρότημα δημιούργησε έναν δίσκο που δεν σε αφήνει να τον αφήσεις. Από αργό slacker rock με autotune σε γρήγορα punk bpm. Από φωτεινά μελωδικά ρεφραίν σε βαριά ατμοσφαιρικά ξεσπάσματα. Από το αγγλόφωνο στο ελληνόφωνο, οι XOAN προσεγγίζουν το κάθε κομμάτι στο δικό του σύμπαν.



Η μόνη σταθερά είναι η συνέπεια στο songwriting και οι αναφορές στην εποχή που οι ίδιοι αγάπησαν τη μουσική, αφού συνδυάζουν με αβίαστο τρόπο όλα τα στοιχεία της χρυσής εποχής των 90s και 00s με τον ήχο του σήμερα. Μέσα από αυτό το ηχητικό τοπίο κάθε τραγούδι του Tensions φέρνει στην επιφάνεια εσωτερικές συγκρούσεις, άγχος, αμφιβολίες, φόβους και τα εκτονώνει μέσα στη μουσική. Κάθε νότα και κάθε λέξη λειτουργεί σαν μια μικρή νίκη σε κάποια εσωτερική μάχη, μεταμορφώνοντας το άγχος σε καθαρή ενέργεια. Ο χρόνος, η φιλία, η μοναξιά και η νοσταλγία παίρνουν υπόσταση και απελευθερώνονται σε μία ηχητική πολυμορφία γεμάτη επίπεδα.



Την παραγωγή και μίξη του δίσκου υπογράφει ο πρωτοεμφανιζόμενος Μάριος Αδαμόπουλος, ένας νέος και πολλά υποσχόμενος παραγωγός που σημειώνει ήδη σημαντικές συμμετοχές τόσο στην εγχώρια, όσο και στην διεθνή μουσική σκηνή (Laura Jane Grace, The Overjoyed etc.). Το Tensions θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε συλλεκτική έκδοση βινυλίου.



To νέο τους single με τίτλο "Ξύδι", το closer track του Tensions, αυτό που ακολούθησε τα singles "High Underwater", "Sand of the World" και "Friends", είναι η πιο πειραματική τους κυκλοφορία μέχρι στιγμής, καθώς και η πρώτη με ελληνικό στίχο.

Οι XOAN παραμένουν γνήσιοι εκπρόσωποι του βρετανικού και αμερικανικού indie/alternative ήχου, ενώ εξερευνούν νέες μουσικές διαδρομές χωρίς να φοβούνται να πάρουν ρίσκα. Με το ‘Tensions’, η μπάντα υπόσχεται μια δουλειά γεμάτη ειλικρίνεια, ενέργεια και βάθος.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου η ένταση αποκτά μορφή ζωντανά στο stage του AUX Club.



ΧΟΑΝ (live)

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

AUX Club, Αγίου Όρους 15, Βοτανικός

Ώρα: 20:30



Special guests: TBA



Εισιτήρια: 8 € (early bird) – 10 € (κανονικό)

Ηλεκτρονική προπώληση:

XOAN "Tensions" Release Show · AUX CLUB | Εισιτήρια online! | More.com





