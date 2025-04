K-POP HUB @ Athens Music Week 2025: Το μεγαλύτερο K-POP event που έγινε ποτέ στην Ελλάδα!

Tamta - THE HEROINE

Το K-POP Hub διοργανώνεται σε συνεργασία με το Kworld Society, με τη συμμετοχή και υποστήριξη των K-POP World Greece (KPWG), Kwave Greece (K-wave Greece), Finix Dance Academy (FDA), Greek Korean Dramas Fans (Korean Dramas-Greek Fans), και πολλών special guests από την Κορέα και την ελληνική κοινότητα.

Πού: Ξενοδοχείο Olympias (Αθηνάς 57, Ομόνοια, Αθήνα)

*Όλες οι δράσεις γίνονται στον 2ο όροφο του κτιρίου – όχι στο rooftop.

Πότε: Σάββατο 10 Μαΐου

Από τις 14:30 και μετά, μπαίνεις στον δικό σου κόσμο:

Talks & Panels

Πώς είναι να ζεις το K-POP από μέσα;

Τι συμβαίνει πραγματικά στην Κορέα;

Πώς ξεκινάς το δικό σου performance group ή fan project;

Πώς λειτουργούν τα fanbases σε Ελλάδα και εξωτερικό;

Με συμμετοχές από:

Mikay – Performer & K-pop insider

Andy Sohn, Hankyul & Deja από την Supertone.ai, Korea

Jim Varounis – Music Marketing professional

Goldie (Kwave Greece)

Spyros Lialios (Kworld Society)

Vivian Dimitriou (K-POP World Greece)

Alexios Marios Loukas - Performer, singer / rapper & K-Pop training mentor (Finix Dance Academy)

Ευτυχία Δοβλέτογλου (Greek Korean Dramas Fans)

Dance Classes & Video Shooting

Πάρε μέρος σε χορευτικά workshops με γνωστά choreos, επί σκηνής και σε TikTok shooting format!

Κάνε practice, ανέβα στη σκηνή, γύρνα το δικό σου βίντεο και δείξε το στον κόσμο!

Powered by: Alexios Marios Loukas & FINIX Dance Academy (FDA)

K-Drama Zone & K-Books

Όλα τα αγαπημένα σου OSTs

Παρουσίαση του πρώτου ελληνοκορεατικού μυθιστορήματος

Ιστορίες, fan fiction και βιβλία που ενώνουν Κορέα και Ελλάδα

AI Tech Booth by Supertone.ai

Δοκίμασε live AI voice transformation:

Άκου πώς θα ήταν η φωνή σου... αν ήσουν idol.

K-POP Pop-Up Store

Το μεγαλύτερο K-POP merch store που στήθηκε ποτέ στην Ελλάδα:

Manga, posters, fan kits και ειδικές εκπτώσεις για συμμετέχοντες

+ Φωτογραφικά spots, lucky draws και giveaways που θα λατρέψεις!

Και μετά… PARTY MODE ON!

K-WORLD PARTY | 20:30 – 23:00

Η σκηνή ανάβει, τα φώτα χαμηλώνουν και το απόλυτο fan party ξεκινά!

DJ Set από KPOP Encore

Opening show από:

Alexios Marios Loukas + Dancers

Finix Dance Academy K-pop Crew ‘ROCKSTARS’

Αν αγαπάς τη μουσική, τον χορό και το fan energy… δεν χάνεται.

Προετοιμάσου για fan chants, dance battles, χαμό και K-pop energy all the way!

Θες να είσαι εκεί; Να γίνεις κι εσύ μέρος του μεγαλύτερου K-POP event της χρονιάς;

Κάνε τώρα δήλωση συμμετοχής:

[Δήλωσε εδώ]

Με τη συμμετοχή σου:

Ενημερώνεσαι πρώτος/η για όλα

Παίρνεις 30% έκπτωση στα εισιτήρια

Έχεις πρόσβαση σε dance classes & party

Παίρνεις ειδικές προσφορές στο K-POP merch store

Το K-POP Hub του AMW 2025 είναι κάτι παραπάνω από ένα event.

Είναι κοινότητα. Είναι ενέργεια. Είναι η δική σου στιγμή.

Μην τη χάσεις!

Μάθε περισσότερα: https://amw.avopolis.gr/kpop-hub/