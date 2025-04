Η Μαρίνα Σάττι σκαρφίζεται την "LOLA", γίνεται viral με το νέο «ακραίο» video clip της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και κυκλοφορεί το POP TOO

Είναι όλα εκεί: Το "The 2Night Show" (μόνο που το παρουσιάζεi ο Γρηγόρης Αρναούτογλου), τα billboards, τα εξώφυλλα, το merch, το Rolling Stone, οι φαρμακόγλωσσες, τα αρνητικά σχόλια, «είναι σχεδόν 40 και δεν έχει παιδιί», «ό,τι με κάνει σταρ, με κάνει και bizzare», χορευτικά ό,τι πρέπει για Tik Tok, χορευτικά ό,τι πρέπει για live εμφάνιση, κορίτσια μαύρα, κορίτσια από την Ασία, τατουάζ LOLA, «Μύκονοοοος!» και μια παρέα "bitches" στους τίτλους τέλους που λατρεύει να μισεί την Lola, την Μαρίνα, τη μουσική της, την αισθητική της, την επιτυχία της.

"Here's to Lola. Without her, we have nothing to talk about!"

Δείτε παρακάτω το video clip του "Lola" και διαβάστε το επίσημο δελτίο τύπου της κυκλοφορίας.

Βρείτε το νέο EP της Μαρίνας Σάττι POP TOO σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα.

Κάνει feats, σπάει rules, γράφει hits: Το νέο άλμπουμ της Μαρίνας Σάττι είναι POP TOO

Το POP TOO ήρθε για να μας αιχμαλωτίσει οριστικά και το private listening party είχε το απόλυτο Μαρίνα vibe.

Όλοι τους στη γη, εμείς στον ουρανό. Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της Μαρίνας Σάττι μόλις κυκλοφόρησε, είναι ακραία ΡΟΡ ΤΟΟ και θα σε παρασύρει στο πιο απενοχοποιημένο μουσικό και αισθητικό σύμπαν. Η εξερεύνηση της POP πτυχής της πολυπλατινένιας hitmaker και performer ολοκληρώθηκε και εκβάλλει σε μια ακόμα πρωτοποριακή μουσική πρόταση, που ήρθε για να ορίσει τον ρυθμό και αυτό το καλοκαίρι με τολμηρούς μουσικούς πειραματισμούς, λοξή ματιά, ταυτότητα, δυναμισμό, ανυπέρβλητο στιλ, άποψη και απρόσμενους συνεργούς.

Η ονειρική ANATOLI, το απογειωτικό EPANO STO TRAPEZI και το αισθαντικό ELA, ELA με τον Saske, τα τρία singles-sneak peeks που ήδη έγιναν viral, έδωσαν τον τόνο για το σαρωτικό ΡΟΡ ΤΟΟ. Η Μαρίνα Σάττι κάνει shows, κάνει feats, σπάει rules, γράφει hits, κάνει pop, κάνει reggaeton, αν ήταν άντρας θα τη λέγαν ροκ σταρ και σήμερα παραδίδει εφτά ακόμα τραγούδια τολμώντας την πιο φρέσκια και παράδοξη εκδοχή της σύγχρονης urban pop.

Η αντικανονική LOLA που θα λατρεύεις να μισείς, το AUTOKINHTO που πάνω στη στροφή φεύγει, χάνεται, το instant hit BLOUZAKI που γράφει «σε μισώ», τα KAVOURAKIA με τους LOCOMONDO που βάζουν πλώρη για το νησί, το πολιτικό BYE BYE που τραπάρει με τον Νέγρο του Μοριά, το καλειδοσκοπικό IGAGA! και το απόλυτα ταυτοτικό POP συμπληρώνουν και συνθέτουν την πιο εθιστική μέχρι τώρα δουλειά μιας hitmaker και performer αστείρευτης έμπνευσης και δημιουργικότητας, που αφουγκράζεται και αποκωδικοποιεί με τον πιο άμεσο και επιδραστικό τρόπο την εποχή.

Η πολύπλευρη Μαρίνα μάλιστα, μία ημέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του POP TOO διοργάνωσε ένα μοναδικό private listening party στο Μηχανουργείο στην Τεχνόπολη! Η καλλιτέχνιδα παρουσίασε στους εκλεκτούς guests της και loyal fans της τα 10 ολοκαίνουργια τραγούδια της σε ένα event διεθνών προδιαγραφών, αισθητικής και ύφους! Οι παρευρισκόμενοι ενθουσιάστηκαν με τη νέα μουσική της πρόταση με την ίδια να τους μεταφέρει την αστείρευτη ενέργειά της και η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο party με το μοναδικό Μαρίνα vibe διάχυτο!

Το POP TOO ήρθε για να μας αιχμαλωτίσει οριστικά στον φαντασμαγορικό, πολυαισθητηριακό κόσμο της ασυμβίβαστης hitmaker και performer, που συνομιλεί αριστοτεχνικά με όλο το φάσμα του εγχώριου –και όχι μόνο– μουσικού στερεώματος. Στο ανατρεπτικό πολυσυλλεκτικό ταξίδι του ΡΟΡ ΤΟΟ, που κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα από τη Golden Records και τη Minos EMI, A Universal Music Company συνοδοιπόροι της Μαρίνας Σάττι είναι οι Μανώλης Φάμελλος, Στάθης Δρογώσης, Μικρός Κλέφτης, VLOSPA, G-kal, Saske, Leon of Athens, LOCOMONDO, Νέγρος του Μοριά και οι γνωστοί-άγνωστοι Nick Kodonas, Oge, Anastasios Tsordas και Kaybe.

Balkan trap, pop, reggaeton, deep beat, ικαριώτικα, τσιφτετέλια, γκάιντα, πολυφωνίες, καυστικός στίχος, αισθησιασμός, λυρισμός, τρυφερότητα και ντιριντάχτα, η Μαρίνα μας πάει τάπα για μια ακόμα φορά. Άιντε! Yalla! Πάμε! Το ΡΟΡ ΤΟΟ είναι εδώ. Και αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου να ιδρώσεις.

Η Μαρίνα Σάττι συστήνει τη LOLA: Είναι κανονική αντικανονική και φέρνει τον πιο fun ρυθμό στο καλοκαίρι σου με ανατρεπτικό music video

H Μαρίνα Σάττι λοιπόν ξαναχτυπάει μαζί με το απόλυτο icon και ορίζει τον ρυθμό και του φετινού καλοκαιριού. Το νέο talk of the town λέγεται LOLA, μην προσπαθήσεις να τη φυλακίσεις σε κουτάκια, είναι κανονική αντικανονική και έχει έρθει για να μαγνητίσει την πόλη στο αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν της.

Τι θα πει, άραγε, ο κόσμος; Με λεπτή ειρωνεία και γερές δόσεις σαρκασμού και αυτοσαρκασμού, η μοναδική hitmaker και performer επιστρατεύει ως όχημα τη love to hate σταρ, που μεσουρανεί στη showbiz, για να βάλει, σε ένα ακόμα εθιστικό beat, λόγια και εικόνες στο αιώνια αναπάντητο ερώτημα, ρίχνοντας φως στο προσκήνιο αλλά και στα παρασκήνια

της… αφόρητης επιτυχίας, εκεί που γεννιούνται όλοι οι μύθοι, οι πραγματικοί και οι αστικοί.

Έχει φωνή, αλλά η φούστα κοντή

Είναι σχεδόν σαράντα και δεν έχει παιδί

Ισπανίδα ποπ σταρ wannabe

Πώς τη χώρα μας εκπροσωπεί;

Ήμαρτον! Είναι δυνατόν; Πού πηγαίνει με αυτό το μήκος νυχιών;

Η κοπέλα είναι μάλλον άλλων αρχών

Δεν είναι καλή για πρότυπο των παιδιών

Σε μια ωμή, απολαυστική καταγραφή του περίφημου “κοινωνικού σχολιασμού”, η Μαρίνα Σάττι καυτηριάζει και αποδομεί, ένα προς ένα, ένα ατέλειωτο κατεβατό στερεοτύπων και κλισέ κανονικότητας μέσα από τη LOLA, την περσόνα που ενσαρκώνει την ευτυχία να επιλέγεις το δικό σου μονοπάτι κλείνοντας τ’ αυτιά στο ατέλειωτο κατεβατό από γνώμες, απόψεις, δίκες και καταδίκες.

Το σημερινό The 2Night Show έχει καλεσμένη τη LOLA, το αστέρι που ήρθε για να μείνει και θα δώσει τον πιο φαν ρυθμό στο καλοκαίρι σου. Αν έχεις έρθει εδώ για τις πληροφορίες, θα λατρεύεις να τη μισείς. Αν έχεις έρθει εδώ για τη ζωή, η LOLA θα σε παρασύρει στη φαντασμαγορική γιορτή της ελευθερίας και της απόλαυσης του να είσαι ο πιο αυθεντικός εαυτός σου.

*Ισχυρή αντένδειξη για κουτσομπόληδες, φαρμακόγλωσσες, haters.

Η Μαρίνα Σάττι εμφανίζεται στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού στις 25 Ιουνίου και στη Θεσσαλονίκη στο Γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς στις 2 Ιουλίου.