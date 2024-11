Το δίδυμο Alex Dimou & Vili παρουσιάζει το νέο του single "Home Is For The Heartless" μέσα από ένα στοιχειωτικό AI video

Linkin Park – From Zero

Το ντουέτο της Vili και του Alex Dimou, εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Muzitee με την κυκλοφορία του single "Home Is For The Heartless", ένα downtempo πειραματικό electronica track, που πραγματεύεται θέματα συναισθηματικής αποξένωσης και εσωτερικής σύγκρουσης.

Με το "Home Is For The Heartless", το ντουέτο δίνει μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ τους, το οποίο θα χαρακτηρίζουν οι προσωπικές αφηγήσεις με την αισθαντική φωνή της Vili και τις τολμηρές παραγωγές του Alex Dimou.

Αντίστοιχα, το videoclip του κομματιού είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα έργα τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, που θα δεις εκεί έξω.

Το ντουέτο των Vili και Alex Dimou, έχει ήδη στο ενεργητικό του εκατομμύρια streams και ραδιοφωνικές επιτυχίες. Ο Alex Dimou είναι γνωστός για τις παραγωγές του με διεθνείς συνεργασίες και εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλ παγκοσμίως, ενώ η Vili έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει με τη μοναδική της φωνή και το πολυσχιδές ταλέντο της.

Το "Home Is For The Heartless" είναι η αρχή μιας νέας μουσικής πρότασης που θα φέρει ακόμα περισσότερες εκπλήξεις. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες αλλά και για free download στο muzitee.com.