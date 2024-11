O VoxPopuli παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με τίτλο P:UNC.

Linkin Park – From Zero

Το αρκτικόλεξο P:UNC προκύπτει από τις λέξεις Plebs: United Nations of Creativity. Ένας δίσκος αφιερωμένος σε όσα άτομα αναγκάζονται να ξυπνήσουν χαράματα, να δώσουν τις καλύτερες 8 (ή και 12) ώρες της ημέρας τους στην εργασία ή και στον δρόμο και τις ελάχιστες ώρες που διαθέτουν για ζωή προσπαθούν να κάνουν τέχνη.

Ο «κάτι σαν χιπ-χοπ καλλιτέχνης» όπως αυτοπροσδιορίζεται ο VoxPopuli έχει γράψει 10 τραγούδια χρησιμοποιώντας ένα mix ηχοχρωμάτων που σε ταξιδεύουν από το Detroit του 90, στο Bristol του Garage και του Drum n Bass, στην Ατλάντα του 808 και φυσικά καταλήγει στην Αθήνα του 2024.

Στην Αθήνα του gentrification, της όξυνσης των ταξικών αντιθέσεων, της αστυνομικής βίας και του άκρατου μεταμοντερνισμού, το P:UNC προτείνει μέσα από 10 τραγούδια να αλλάξει την κυρίαρχη αφήγηση και να προτείνει την κουλτούρα της κοινότητας και την αισθητική του σύγχρονου ρεαλισμού. Μέσα από τον πρώτο του ελληνόφωνο δίσκο ο VoxPopuli με έντονο το πολιτικό και ταυτόχρονα το συναισθηματικό στοιχείο ξεδιπλώνει την καθημερινότητα και τις ανησυχίες του χωρίς αισθητικοποιήσεις και ρομαντικοποιήσεις των καταστάσεων που βιώνει.

Η μουσική σε όλα τα κομμάτια είναι του VoxPopuli, εκτός από το remix του «Δανάη» που έγινε από Green Was Greener. Στο track “Mad Max” συναντάμε τον MC Yinka και τον Infinik, στο «Δεν βρίσκεται εδώ» τις Someone Who Isn't Me και την ποιήτρια Δανάη στο “Citroen Saxo”.

Η ηχογράφηση και η ηχητική επιμέλεια έγινε από τον Ibo Himi στο studio της EnD Productions, εκτός από το “Citroen Saxo” που έγινε στο Studio Cell 11364 από τον Brak και το DPMN στο οποίο την ηχογράφηση και την μίξη ανέλαβε ο OfNder, executive producer του album.

Την σχεδίαση και επιμέλεια του εξωφύλλου ανέλαβε ο Kanellos Cob και την κυκλοφορία του δίσκου η μουσική κοοπερατίβα Radical Breaks συνεχίζοντας την 10χρονη παράδοσή της στην δημιουργία του ήχου της Αθήνας.

