There, I said it: Το ντεμπούτο άλμπουμ της Bipolia είναι εδώ

Τη Bipolia την ακούσαμε πρώτη φορά στην Ερμού το καλοκαίρι του 2022, έπειτα από σύσταση φίλου. Μια ψηλή, αδύνατη κοπέλα που τραγουδούσε συνοδευόμενη από την ηλεκτρική κιθάρα της, με χαμηλωμένο βλέμμα. Οι περισσότεροι προσπερνούσαν, άλλοι σταματούσαν και άκουγαν, κάποιοι της έπιαναν κουβέντα. Ήθελε χρόνο, μας είπε, να ολοκληρώσει τα τραγούδια που έγραφε στο μυαλό της περνώντας μέσα από αλλαγές, αναταράξεις, απογοητεύσεις και απρόσμενες χαρές.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία. Η μουσική της πορεία ξεκινάει στους δρόμους του Λονδίνου, όπου παίρνει το βάπτισμα του πυρός ως street performer - και από εκεί σε ένα μικροσκοπικό στούντιο στο Broomley, όπου γεννιούνται οι γλυκόπικρες μπαλάντες Destroy my life και The man that lives inside me.

Το καλοκαίρι του 2021 εγκαθίσταται στην Αθήνα και ξεκινάει να παίζει στην Ερμού. Εκεί παρατηρεί ένα τρομακτικό κύμα τουρισμού, υπερκαταναλωτισμού και σκληρότητας, το οποίο πυροδοτεί την έμπνευσή της για τραγούδια με ωμή, spoken word φόρμα, όπως τα Filth και The Floor. Στα κομμάτια αυτά πειραματίζεται επίσης με σύνθια, samples και τον ήχο του early new wave/post punk. To επόμενο διάστημα πραγματοποιεί solo live shows, συμμετέχει στους 33 lovers και ανοίγει συναυλίες των Ghostly Kisses, cumgirl8, The Callas και Amalia & the Architects, μεταξύ άλλων.

Συνολικά το There, I said it είναι ένα άλμπουμ εξομολόγησης και πικρών διαπιστώσεων. Ένα άλμπουμ με ιστορίες ενηλικίωσης, queer στοιχεία, αγριάδα αλλά και τρυφερότητα. Κομμάτια όπως τα Filth, Phantasmal Union & The Floor καθρεφτίζουν την Αθήνα και τη ζοφερή καθημερινότητά της, τη ρομαντικοποίηση του DIY, τον θυμό των millennials, τα προνομιούχα παιδιά και τις νέες ανάγκες που πλασάρονται καθημερινά. Τα Call the ambulance και Destroy my life θίγουν τα αινίγματα του έρωτα, τη δυσκολία έκφρασης, το άγχος, τη συνεχή μάχη ενάντια στο τραύμα, τις ρητορικές που αφομοιώνουμε αλλά δε μας εκφράζουν.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε από τη Bipolia στο σπίτι της στην Κυψέλη, εκτός από το Elvis που ηχογραφήθηκε στο Electricity Sound Studio, με τη Χρυσάνθη Τσουκαλά στα τύμπανα. Οι μίξεις έγιναν από τον Δημήτρη Σταϊκόπουλο, εκτός από τα Call the Ambulance και Filth που μιξαρίστηκαν από τον Ekelon, ο οποίος επιμελήθηκε και το mastering.

Δείτε το video clip του "The Floor":

Ακούστε το There, I Said στο Spotify και όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί και σε βινύλιο από την Veego Records.