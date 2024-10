Ο Aoris κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ του "In Existence"

Share this

Το In Existence προσκαλεί τους ακροατές σε ένα ακουστικό ταξίδι μέσα από τα περίπλοκα συναισθήματα και τις εμπειρίες που καθορίζουν την έννοια της ύπαρξης. Οι συνθέσεις πλέκουν μαζί μινιμαλιστικές μελωδίες πιάνου, πλούσιες ambient υφές και τη μοναδικότητα της αυτοσχεδιαστικής jazz, δημιουργώντας ένα ανακλαστικό ηχοτοπίο που διερευνά τη φύση του χρόνου, της ταυτότητας και της θέσης μας στο σύμπαν.

Ακούστε το δεύτερο single "Transient":

Από την ήπια αλληλεπίδραση πιάνου και electronics έως την απροσδιοριστία των δομών της jazz μέσα από δαιδαλώδη ρυθμικά μοτίβα, το “In Existence” δημιουργεί στιγμές βαθιάς ηρεμίας, έντασης και απελευθέρωσης – αντανακλώντας τη ροή των ανθρώπινων συναισθημάτων. Κάθε κομμάτι λειτουργεί ως κεφάλαιο μιας ευρύτερης ιστορίας για την ύπαρξη, προσεγγίζοντας την ομορφιά των φευγαλέων στιγμών και την αναζήτηση νοήματος σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε συνεχή κίνηση.

«Αυτό το άλμπουμ αντικατοπτρίζει το δικό μου ταξίδι μέσα από ερωτήματα ταυτότητας, σκοπού και της παροδικότητας της ζωής. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να αποτυπώνει τόσο την ηρεμία όσο και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας – πώς υπάρχουμε μέσα στο χάος αλλά και την ησυχία», αναφέρει ο Ạoris.

Κυκλοφορεί σε Limited Edition LP και Digital album στις 15 Νοεμβρίου από την Same Difference και διανέμεται από την Inner Ear και είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order.

Bio

Ο Ạoris, είναι μια καλλιτεχνική έκφραση, που δημιουργήθηκε με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των μουσικών ειδών, μέσα σ' έναν ωκεανό από ήχους, χρώματα και ιστορίες.

Ατμοσφαιρικοί ήχοι, ηχοχρώματα και μελωδίες συνδυάζονται με τη μοντέρνα κλασική σύνθεση, τη σύγχρονη jazz, το μινιμαλιστικό πιάνο, έγχορδα και ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα.

Μέσα από προσωπικές εμπειρίες ετών, στη μουσική σκηνή της Ελλάδας, ο Ạoris προσπαθεί να δώσει τη δική του φωνή και οπτική, μέσα από έναν σχεδόν βιογραφικό τρόπο σύνθεσης και έκφρασης, με το ντεμπούτο άλμπουμ του, In Existence, να κυκλοφορεί το φθινόπωρο του 2024, από την Same Difference Music με διανομή από την Inner Ear.

Στη σκηνή, ο Ạoris μεταφέρει την εμπειρία της μουσικής του χρησιμοποιώντας τους ήχους του φυσικού, prepared piano και των drums του, σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά χρώματα και loops.

«Εικόνες, ήχοι, μνήμες, όνειρα. Υπάρχει μια κινηματογραφική συνθήκη σε κάθε ήχο. Μου αρέσει να σκεπάζω με μουσική τις σκέψεις και την ίδια τη ζωή. Η μουσική είναι ο λόγος, η χροιά, η φωνή, το χρώμα, οι λέξεις.»

Η μουσική του Ạoris, βρίσκεται σε μεγάλες playlists του είδους, όπως η συλλογή 'Piano Day' του συνθέτη και performer Nils Frahm, καθώς και πολλές μεγάλες επίσημες λίστες του Spotify, έχοντας αποκτήσει περισσότερους απο 40.000 μηνιαίους ακροατές μέσα στα τρία χρόνια από το ξεκίνημά του.

Ταυτόχρονα, γράφει μουσική για διάφορες καλλιτεχνικές εκθέσεις, μουσικές παραστάσεις και installations ανά τον κόσμο. Πρόσφατη συνεργασία του είναι με την Μαλαισιανή εικαστικό, Sylvia Ong.

Instagram

Spotify