Ακούστε το κομμάτι "Human" από τον νέο δίσκο που κυκλοφορεί από την Inner Ear

Το Lotus είναι το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του συνθέτη και παραγωγού Βασίλη Ντοκάκη (No Clear Mind).

Εύθραυστο και ταυτόχρονα τολμηρό, το Lotus ανθίζει σε ένα εξομολογητικό έργο, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική εξερεύνηση του δημιουργού του. Μια conceptual προσέγγιση της singer-songwriter σχολής, εμβαπτισμένη σε ένα πολυσύμπαν από ηχητικές υφές. Παρά το φαινομενικό σκοτάδι που φωλιάζει μέσα στα φωνητικά και τους στίχους του, τα οκτώ τραγούδια του άλμπουμ βυθίζουν τον ακροατή σε ένα ζεστό και ατέρμονα ανοιχτό ηχητικό τοπίο μέσα από την αριστοτεχνικά φιλοτεχνημένη μουσική τους. Έχοντας αναλάβει το σύνολο της σύνθεσης, εκτέλεσης και παραγωγής του άλμπουμ, ο Βασίλης Ντοκάκης συνεργάστηκε με τον εξαιρετικό ντράμερ Χρήστο Βίγκο, ο οποίος έδωσε στο άλμπουμ την ξεχωριστή ρυθμική του ταυτότητα. Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης ο Φώτης Σιώτας (The Ocean) με τα αφαιρετικά σύνολα εγχόρδων του και οι Διονύσης Στρίτης (Human) και Δημήτρης Παγίδας (Amazing) με τους απαλούς ήχους των σαξοφώνων τους.

Κυκλοφορεί σε LP και Digital Album στις 20 Ιανουαρίου 2023 από την Inner Ear.

Ακούστε το κομμάτι "Human":

Bio

Αθηναίος συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Ιδρυτικό μέλος της art rock κολεκτίβας No Clear Mind. Συνεργάτης και παραγωγός με τους Melentini/The Running Blue Orchestra. Έχει συνεργαστεί ως παραγωγός με πολλούς καλλιτέχνες της ανεξάρτητης ελληνικής σκηνής όπως οι Nalyssa Green, Φοίβος Δεληβοριάς, Kristof, Jack Heart, Leon of Athens, Παύλος Παυλίδης, Tango with Lions, Johnny Labelle, Παιδί Τραύμα, Vassilina, Μαρία Παπαγεωργίου.