Το Happy? γράφτηκε τον Μάϊο του 2005, με το demo του να ολοκληρώνεται σε ένα 8κάναλο μόλις το προηγούμενο βράδυ, λίγες ώρες πριν η μπάντα αναχωρήσει οδικώς για Αθήνα για την προγραμματισμένη ηχογράφηση του 3ου full length album τους και ενός από τα πιο σημαντικά της πορείας τους - του “Happy Fuzzy Thinkin’” - στο Artracks Studio του Γιώργου Πρινιωτάκη. Το Happy? θα ήταν το τελευταίο κομμάτι που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ, το 2ο στη σειρά του tracklist και μαζί με τα Project no 9, Since You Fell, Supercat και Little Black Fairy θα αποτελούσαν το κύριο όχημα του ήχου και του live setlist των Fuzzy εκείνης της περιόδου και όχι μόνο.

Μετά την πρώτη του κυκλοφορία το 2006, το Happy? θα συμπεριληφθεί και στο album The Fuzzy Nerds are Dead (1994-2014) Vol. ΙI το δεύτερο μέρος της τετραλογίας που έκλεισε και την πορεία της μπάντας τον Σεπτέμβρη του 2014, ενώ η διασκευή του κομματιού από Year Zero θα συμπεριληφθεί στο τέταρτο μέρος της ίδιας τετραλογίας που αποτελείται αποκλειστικά από διασκευασμένα κομμάτια των Fuzzy Nerds από άλλους καλλιτέχνες και μπάντες.

16 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία το Happy? επιστρέφει ως single & official video κυκλοφορία, με bonus την live εκτέλεση του "Anaesthesia" από την εμφάνιση της μπάντας στην πλατεία Κουμουνδούρου, στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2008 στα πλαίσια του EMD Festival.

To βίντεο του Happy? δημιουργήθηκε από τον Fuzzhead.

The Fuzzy Nerds - Happy?, τη Δευτέρα, 31 Οκτώβρη, στις 18:00 στο κανάλι των Fuzzy Nerds στο YouTube και σε όλες τις live streaming πλατφόρμες.