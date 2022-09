To έκτο άλμπουμ του Logout έχει τον τίτλο "Πονέμελα" (μια νέα λέξη που δεν υπάρχει στα λεξικά) και είναι ο δεύτερος δίσκος του με ελληνόφωνα κομμάτια.

Τα Πονέμελα περικλείουν 9 φωτογραφίες εσωτερικού χώρου, τραβηγμένες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 χρόνων, τοποθετημένες με σειρά φωτεινότητας. Η έντονη αντίθεση διάθεσης των φωτογραφιών δημιούργησε και τη λέξη του τίτλου. Είναι κοντά στην έννοια της χαρμολύπης αλλά με τα αντιπαλευόμενα συναισθήματα να είναι πιο μόνιμα. Είναι έτσι μια λέξη κάπως χρήσιμη στο να περιγράψει -ίσως- το πως περνάμε, αλλά πιο σίγουρα αυτή την ομάδα τραγουδιών.

Τα 9 Πονέμελα ηχογραφήθηκαν το καλοκαίρι του 2020 μαζί με τον Ορέστη Πετράκη, περιέχουν τα καταιγιστικά ντραμς του Νίκου Θεσσαλονικεύς σε 8 από τα 9 κομμάτια και τα guest φωνητικά της Δεσποινίδος Τρίχρωμης στο κομμάτι “Κυριακή”. Τη μίξη και το μάστερινγκ έκανε στην αρχή του 2022 ο Βασίλης Ντοκάκης.

Κυκλοφορεί σε Limited Edition LP και Digital album από την Inner Ear.

Bio

O Logout είναι τραγουδοποιός και μουσικός γεννημένος στην Αθήνα. Οι κυκλοφορίες του είναι πάντα διαφορετικές μεταξύ τους με ενορχηστρώσεις που συνδυαζουν folk, lo-fi, indie και synth pop στοιχεία.

Ομοίως και οι ζωντανές εμφανίσεις αλλάζουν κάθε φορά, άλλοτε χρησιμοποιώντας φυσικά όργανα και με βοήθεια συγκροτήματος, άλλοτε βασιζόμενες σε live-looping, sample και video art.

Ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή το 2007 με το συγκρότημα The Place Within στην Πάτρα. Το 2010 ξεκίνησε να παίζει ως σόλο καλλιτέχνης. H Inner Ear κυκλοφόρησε τις δύο πρώτες δισκογραφικές του δουλειές το 2011 και το 2012. Το ντεμπούτο του "Paper Plane Flight Recorder" κινήθηκε σε ακουστικά folk μονοπάτια, ενώ το “Little Things Buried in Concrete” δύο χρόνια αργότερα έφερε τη σφραγίδα της indie synth pop παραγωγής του Χρήστου Λαϊνά.

Το τρίτο του άλμπουμ, "N91°", κυκλοφόρησε έξι χρόνια αργότερα μέσω της ολλανδικής indie δισκογραφικής Tiny Room Records. Βασισμένος σε μια σύντομη ιστορία για ένα ναυαγό, σε αυτό το άλμπουμ πειραματίστηκε σε μεγάλο βαθμό με την αφήγηση, το video art και τα synths.

Το τέταρτό του άλμπουμ “ΕΔΩ/ΕΚΕΙ“ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020. Ήταν το πρώτο του άλμπουμ με στίχους στη μητρική του γλώσσα, τα ελληνικά και συμπεριλήφθηκε στις περισσότερες λίστες των ελληνικών indie δίσκων της χρονιάς.

Τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησε την πέμπτη του δισκογραφική δουλειά, "Instrumentals", που αυτή τη φορά περιείχε επτά κομμάτια χωρίς στίχους.

To έκτο του άλμπουμ με τίτλο "Πονέμελα" τον βρίσκει να επιστρέφει στην Inner Ear για τον δεύτερό του δίσκο με ελληνόφωνα κομμάτια.