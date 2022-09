Ο Ζώης Χαλκιόπουλος συλλέγει βινύλια και λατρεύει τα σουβλάκια. Ο Δημήτρης Λιλής γράφει για μουσική και προτιμά το κεμπάπ.

Αυτό είναι το μοναδικό podcast που συνδυάζει την indie σκηνή της Ελλάδας με τα αγαπημένα (και υπερτιμημένα τελευταία) σουβλάκια. Το δίδυμο Λιλής - Χαλκιόπουλος που έχτισε την φήμη του μέσα από τις εκπομπές του διαδυκτιακού ραδιοφώνου avopolisradio.gr παρουσιάζει λίγοτερo προβεβλημένες παραγωγές της εγχώριας εναλλακτικής δισκογραφίας (πάντα σε συνεργασία με τα αντίστοιχα labels) και χαρτογραφεί με την βοήθεια special guests τα "καλά κρυμμένα" σουβλατζίδικα της χώρας.

Στις δύο πρώτες season από τα μικρόφωνα του podcast πέρασαν ονόματα όπως The Boy aka Αλέξανδρος Βούλγαρης, Mazoha, Μetaman, Matina Sous Peau, Ηλίας Πίτσιος - Into The Light Records και ο θρύλος dj Everlast aka Θωμάς Πιτικάκης από τους FFC σε ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στην ιστορία του ελληνικού hip hop.

Ακούστε εδώ επεισόδια από τις 2 πρώτες σεζόν.