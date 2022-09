Από το νέο τους album, Diary of the Shadow, που κυκλοφορεί στις 9 Σεπτεμβρίου

Έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο άλμπουμ τους, οι Thee Holy Strangers επανέρχονται στη δισκογραφία με το δεύτερο LP τους, ένα Ημερολόγιο της Σκιάς. Με νέα σύνθεση και νέα αρχιτεκτονική στον ήχο τους, καταθέτουν επτά μαρτυρίες μιας αβέβαιης εποχής και ιχνηλατούν τα αποτυπώματα που αφήνει. Αντλώντας στοιχεία από την αστείρευτη δεξαμενή του rock’n’roll, της soul και της folk στήνουν τραγούδια για το σήμερα που μιλάνε για την παραίτηση και την ανθεκτικότητα, το σκοτάδι και το φως, τη θλίψη και την ελπίδα.

Νέα μέλη της μπάντας ο Ανδρέας Λάγιος (Nightstalker) στο μπάσο και ο Κλέων Αντωνίου (Mode Plagal) στην κιθάρα.

Το “Diary Of The Shadow” περιέχει επτά πρωτότυπες συνθέσεις και ηχογραφήθηκε άνοιξη-καλοκαίρι του 2021 στο στούντιο DNA Lab, σε παραγωγή του Κώστα Χρυσόγελου (Digital Alkemist), του Αλέξη Καλοφωλιά και του Δημήτρη Παπαναγιώτου (Jim Spliff). Η ηχογράφηση έγινε από τον Κώστα Χρυσόγελο και τον Φίλιππο Μαρινέλη. Το mastering έγινε από τον Γιάννη Χριστουδουλάτο στο Sweetspot Studio.

Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης οι Νίκος Φυσάκης (ηλεκτρική κιθάρα) και Γιάννης Χουστουλάκης (pedal steel guitar), μέλη της προηγούμενης σύνθεσης του γκρουπ, Νίκος Γιούσεφ (μουσικό πριόνι) και Κωστής Ζουλιάτης (πιάνο, keyboards, synth). Τα τραγούδια του δίσκου είναι τα:

Α Star is a Star Broken Arrows Devil’s Hands The Lotus Song Fire in the Woods Words Shadow Town

Οι Thee Holy Strangers είναι οι: Φλώρα Ιωαννίδη: τραγούδι, Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K): φωνή, κιθάρα, Κλέων Αντωνίου: ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Ανδρέας Λάγιος: μπάσο, Κώστας Χρυσόγελος: τύμπανα, percussion.

Κυκλοφορεί σε LP, CD και Digital από την Ιnner Ear στις 9 Σεπτεμβρίου.

Bio

Οι Thee Holy Strangers φτιάχτηκαν το 2014 από μέλη γνωστών συγκροτημάτων του αθηναϊκού rock n roll: Τα αρχικά μέλη τους οι Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K- The Last Drive, The Earthbound), Nick Fyssakis, John Hardy (Dustbowl), Φλώρα Ιωαννίδη (Make Believe), Τάσσος Παλαιολόγου (700 Machines, Down’n’Out, Dream Long Dead), Τζένη Καπάδαη, Κώστας Χρυσόγελος (Digital Alkemist, ex-Nightsalker).

Το 2015 κυκλοφορούν ένα σινγκλ (Fiery Road/Trouble on Trouble) μαζί με το ιστορικό φανζίν Fractal Press. Εμφανίζονται σε διάφορα κλαμπ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως και στο Αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Αθήνας.

Την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί σε cd και διπλό LP το πρώτο τους άλμπουμ (Thee Holy Strangers) με 12 πρωτότυπες συνθέσεις, από τις Labyrinth of Thoughts/The Lab Rcds και με τη στήριξη του Merlin’s Music Box. To άλμπουμ συνοδεύεται από ένα βίντεο κλιπ (Fiery Road) σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Πανόπουλου. Το 2017 το γερμανικό κανάλι Arte TV τους παρουσιάζει με ένα ωριαίο αφιέρωμα.

Συνεχίζουν να φτιάχνουν το δικό τους κοινό παίζοντας σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους η 11η Αντιρατσιστική Γιορτή και το Westside Festival στην Πάτρα. To 2020 συμμετέχουν στη συλλογή The Lovelock Letters της αγγλικής εταιρείας Aldora Britain Records με το τραγούδι τους Truth and Sorrow.

Tην ίδια χρονιά η σύνθεσή τους αλλάζει με την προσθήκη των Ανδρέα Λάγιου (Nightstalker) και Κλέωνα Αντωνίου (Mode Plagal).

Το καλοκαίρι του 2021 ηχογραφούν στο DNA Lab Studio το δεύτερο LP τους με τίτλο Diary of the Shadow, που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2022 από την Inner Ear.

H σημερινή τους σύνθεση είναι: Φλώρα Ιωαννίδη, τραγούδι, Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K), φωνή, κιθάρα, Κλέων Αντωνίου, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Ανδρέας Λάγιος, μπάσο, Κώστας Χρυσόγελος, τύμπανα, percussion.