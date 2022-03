Με το σύνθημα “ In Peace We Trust ” μία μεγάλη ομάδα μουσικών/καλλιτεχνών της ελληνικής underground σκηνής εκφράζεται από κοινού με ένα κείμενο που εναντιώνεται στην εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία όπως και την κτηνωδία που διαπράττεται εναντίον του άμαχου πληθυσμού (μόνιμα παράπλευρη απώλεια σε κάθε πολεμική σύρραξη) ο οποίος έχει βρεθεί ανάμεσα σε συμπληγάδες πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Αυτή την ώρα περισσεύουν οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που ταλανίζουν κάθε σχετική συζήτηση εντός και εκτός διαδικτύου και προέχει η κατάπαυση του πυρός και η εύρεση ειρηνικής λύσης. Ο ουμανισμός και ο πασιφισμός είναι αξίες πέρα από ιδεολογικές τοποθετήσεις.

Την ίδια στιγμή οι μουσικοί που υπογράφουν το κείμενο αντιτίθενται σε κάθε είδους και ύφους στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας στην Ουκρανία.

Το κείμενο συνυπογράφουν παραπάνω από εκατόν είκοσι (120) μουσικοί/καλλιτέχνες της ελληνικής underground σκηνής, κίνηση που προέκυψε ως ανάγκη αυτής της ομάδας εκφραστών να καταθέσει σε αυτή την κρίσιμη, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη, κατάσταση.

Η προσπάθεια ξεκίνησε από τη συγγραφή του κειμένου της δήλωσης από τον Στυλιανό Τζιρίτα (μουσικός ο ίδιος και υπεύθυνος του label A Man out of A Man) και αμέσως βρήκε συνοδοιπόρους από ένα ευρύτατο φάσμα ήχου και μουσικών. Τα ονόματα που υπογράφουν το κείμενο έχουν μπει με αλφαβητική σειρά ενώ παράλληλα παρατίθενται και οι (παραπάνω από 50 στο σύνολο) μπάντες όπου καθένας/καθεμία συμμετέχει.

Το εικαστικό που συνοδεύει το κείμενο είναι δημιουργία του Πορτογάλου γραφίστα και φωτογράφου Jack Moreh.

In Peace they Trust λοιπόν!

Εμείς οι κάτωθι μουσικοί/καλλιτέχνες της ελληνικής underground σκηνής ανεξαρτήτως genre/ιδιώματος (shoegaze, post rock, punk, doom, metal (all kind of), electro, noise, indie, pop, ambient, contemporary, hardcore, hard/heavy rock, stoner) έχουμε να δηλώσουμε τα εξής σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία:

*Αδιαφορούμε για το πόσο σημαντικά είναι τα επιχειρήματα της όποιας ιδεολογικής όχθης από τη στιγμή που η σύγκρουση ισούται με νεκρούς και τραυματισμένους ανθρώπους κάθε ηλικίας και φύλου (αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τους Ουκρανούς αλλά και τους Ρώσους στρατιώτες).

*Το βασικό στοιχείο όλων των παραπάνω συχνοτήτων και υποκατηγοριών του σύγχρονου αστικού ήχου που εκπροσωπούμε έχει ως βασικό κίνητρο την ευδαιμονία του ατόμου και την επικοινωνία του με άλλους ανθρώπους και ως εκ τούτου εκ της συμβάσεως είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε πολεμική σύρραξη, ανεξαρτήτως οικονομικού και πολιτικού λόγου.

Πέρα από την ιδεολογική και φιλοσοφική τοποθέτηση του καθενός μας αυτό που ζητάμε και υποστηρίζουμε είναι:

*ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

*ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (είτε με τη φυσική παρουσία στρατιωτών μας είτε με αποστολή στρατιωτικού υλικού)

In Peace We Trust!

Τη δήλωση υπογράφουν:

* Αγγέλου Βαγγέλης (Crimson Vibes)

* Αλεξόπουλος Χρήστος

* Αποστολάκης Ηλίας (Sun of Nothing)

* Άλφα Πυγμαίος 1938

* Αμαργιανιτάκης Κώστας (Desert Monks)

* Αφέντρας Γιάννης (Mr. Highway Band)

* Βατίστας Ανδρέας (ΜΑΣ)

* Βλάχας Κώστας (MENTA)

* Βούλγαρη Μάρβα (Marva Von Theo)

* Γαλάνης Πάνος (MENTA)

* Γαρδίκης Kωστής (Dance with Invisible Partners/λοκατολα)

* Γεωργακόπουλος Πάνος (Σαλταδόροι)

* Γεωργιάδης Σάββας (KinetiK Records)

* Γεωργόπουλος Δημήτρης (Deaf Radio/The Man & His Failures/ The Same River)

* Γιούσεφ Νίκος (Υπόγεια Ρεύματα /Τσιριτσάντσουλες)

* Γκογκίδης Βασίλης (The Dandelion Fields)

*Γουλιέλμος Άδωνις

*Δερέμπεης Βασίλης (Morphine Social Club / Saint Nicotine / I the Chaos)

* Δημακόπουλος Θανάσης (Dance with Invisible Partners)

* Διαμαντίδης Διαμαντής (Μητέρα Φάλαινα Τυφλή / Radio Nowhere)

*Διττόπουλος Ιωάννης (Church of Man)

* Ζαφειράκος Άξιος (Chickn)

* Ζιτονούλης Βάιος (Yesterday's Future Ensemble)

* Ζευκιλής Θεόδωρος (Bourgeois Boheme)

* Ζιούτος Θοδωρής

* Ηλιάκης Γιάννης

* Θεοδώρου Κρυσταλία

* Θρεψιάδης Κοσμάς (Kooba Tercu)

* Θωμαϊδης Γιώργος (Crimson Vibes)

*Θωμαΐδης Νίκος (Morphine Social Club / Crimson Vibes)

* Ιωαννίδη Φλώρα (Make Believe / Ludmila/ Thee Holy Strangres)

* Καϊσαρλής Γιώργος (Envy Never Dies)

*Καλοφωλιάς Αλέξης

*Καπαντζάκης Νίκος (Convex Model)

* Καπώνης Φίλιππος (Kooba Tercu )

* Καραγιάννης Μιχάλης (ΜΑΣ)

* Καραδοσίδης Νίκος (Dance with Invisible Partners)

* Καρακατσάνης Μάνος (The Man & His Failures / Asylum Promises)

* Καρασεβδάς Παντελής (Chickn)

* Κατέβας Δημήτρης (Dance with Invisible Partners)

* Κατρίτσης Βύρων

*Κάτσος Κωνσταντίνος (Church of Man)

* Κασάπης Ανδρέας (rooms in negative)

* Κεΐσογλου Μαρία (Coyote's Arrow)

* Κομιώτης Οδυσσέας (Swan Song / ΚΡΕΜΑ)

*Κορδίλλης Γιώργος (Secret As A Plan)

* Κτίρια τη νύχτα

* Κλιούμης Γρηγόρης (Υπόγεια ρεύματα)

* Κόης Θάνος (Lost Bodies)

* Κουρεστής Βαγγέλης (Kooba Tercu)

*Κούτρας Μάνος (Morphine Social Club)

* Κράλλης Άγγελος (Chickn)

*Κυράτσος Γιάννης (Polkar)

* Κυριακάκης Βαγγέλης (The Model Spy / Ntentenis)

* Κωνσταντάρας Αντώνης (Strawberry Pills)

* Λαϊνάς Δημήτρης (MENTA)

* Λαμπροπούλου Σοφία

* Λιανός Γιάννης (λοκατολα)

* Λιλής Δημήτρης (Just Gazing Records)

* Μαμαλούδης Δήμος (Gilded Brute)

* Μανούσης Στέφανος (Sugar For The Pill)

* Μαυρουδάκης Φώτης (Crimson Vibes)

* Μόρας Αντώνης

* Μπεκίρης Χρήστος (Chickn)

* Μπικουβαράκης Αντρέας (Okwaho)

* Μπουγιατιώτης Βαγγέλης (Desert Monks)

* Νικολάου Σ. Ιωάννης

* Ντρούλιας Ανδρέας (Desert Monks)

* Οικονόμου Λεωνίδας (My Wet Calvin)

* Παπαδημητρίου Νίκος (MENTA)

* Παπαδουλάκης Σπύρος (Spyros VJ)

* Πανουτσόπουλος Ιωάννης (Sun of Nothing)

* Παντελόπουλος Θεμιστοκλής (Nokalypse / Triple Bath)

* Παπαδάτος Δημήτρης ( Jay Glass Dubs / Wild Terrier Orchestra )

* Παπαϊωάννου Γιάννης (IØN / Mechanimal)

* Παππάς Επαμεινώνδας (Noda Pappa)

* Παρασκευόπουλος Θάνης (Desert Monks)

* Πατσαρός Δημήτρης (Kooba Tercu / Echo Canyon)

* Περδίκης Άκης

* Πετρίδου Μαριλένα (The Mongrelettes / The Callas / Bruised Lee)

* Πέτρου Κυριάκος (Σαλταδόροι)

* Πέτρου Παντελής (Σαλταδόροι)

* Πιέρρος Χρήστος (The Cardinals / Soft Scull / Bruised Lee)

* Πολιούδης Τζίμης (Mazoha / Vagina Lips)

* Πούγουνας Mike (New Zero God/Nexus)

* Ράκιας Θοδωρής

* Ράλλης Βασίλης (Σαλταδόροι)

* Σεμερτζόγλου Μιχάλης (GAD / New Zero God)

* Σαντζιλιώτης Δημήτρης (bellerophone)

* Σουρβίνος Θοδωρής

* Σταμάτης Κώστας (Μεταλλακτικοί Επικίνδυνοι / Το Ψυγείο Ψυγείο)

* Στάμου Τάσος

* Σταρογιάννης Αντρέας (Sun of Nothing)

*Σταύρος X (Coyote's Arrow)

* Στεργίου Κώστας (Misuse / Purple Overdose / gravitysays_i)

* Σιώτας Φώτης

* Σώρρος Αλέκος (The Man & His Failures / Sigmataf)

* Τζαβάρας Βασίλης

* Τζιρίτας Οδυσσέας

* Τζιρίτας Στυλιανός (ΜΑΣ)

* Τζωρτζάτος Τάσος (λοκατολα)

* Τσάνταλης Χρήστος (INK)

* Τσαντίλας Μιχάλης

* Τσαλακός Κωνσταντίνος (Kooba Tercu)

* Χαρμπίλας Αχιλλέας (2 By Bukowski)

*Χατζηθεοχάρης Γιάννης (Morphine Social Club / Church of Man / I the Chaos)

* Ψαλτάκος Γρηγόρης (Mr Highway Band / Small Chanter)

*Aarbake Vemund (Church of Man)

* Heo Tsop (Mob/Catechumen)

* Frank Panx (Panx Romana /Σαλταδόροι)

* George Gaudy

* Gleis X

*Kid Moxie

* Lia Hide

* Nick Chalntoupis (συνθέτης)

* Tsolimon

* Valisia Odell (Strawberry Pills)

* Vana Rose (Sugar For The Pill)

* Woody Panx (Panx Romana/Gramm Eleven)

* Julio Panx (Panx Romana)