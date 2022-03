«Το φάντασμα βαριέται. Ένα τραγούδι τριγυρίζει στο κεφάλι του. Θα βγει έξω στην πόλη, θα συνδεθεί με τους ανθρώπους που ακούνε το κομμάτι, με το μόνο τρόπο που ξέρει».

H μουσική ενώνεται με τον κινηματογράφο σε μια απόλυτα γυναικεία υπόθεση! Μετά την κυκλοφορία του original soundtrack Αmygdala, της ταινίας μικρού μήκους Αμυγδαλή, οι Someone Who Isn’t Me (aka SWIM) επιστρέφουν με το music video του "Never Let Me Go", ενός τραγουδιού που ξεχώρισε μέσα από το album τους, από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του.

Το album κυκλοφορεί από τη United We Fly.

Δείτε πως παρουσιάζει την ιστορία η σκηνοθέτρια και μέλος των SWIM, Μαρία Χατζάκου:

Καλοκαίρι 2020, Σπέτσες.

Η Μαριλένα μου δείχνει ένα σεντόνι με δύο τρύπες στα μάτια που το φορούσε στις απόκριες και ντυνόταν φάντασμα.

Καλοκαίρι 2021, Νέα Μάκρη.

To φάντασμα μπαίνει στο σενάριο της ταινίας. Η Μελίνα η πρωταγωνίστρια στην "ΑΜΥΓΔΑΛΗ" ντύνεται φάντασμα για να τρομάξει την αδερφή της, την ώρα του παρτυ της, όπου ακούγεται το "Never Let Me Go". Το φάντασμα -που το υποδύεται η μοναδική Παναγιώτα Γιαγλή, πρωταγωνίστρια στην "ΑΜΥΓΔΑΛΗ"- έμεινε μαζί μας και μετά το γύρισμα της ταινίας πέρα απ την ιστορία των δύο αδερφών. Το βγάλαμε, στην πόλη, του δώσαμε “ζωή” σε μια νέα ιστορία με μουσική υπόκρουση το "Never Let Me Go" απο το βραβευμένο με ειδική μνεία πρωτότυπης μουσικής, στο 44ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δράμας, Soundtrack Amygdala.

Δείτε εδώ το νέο music video των SWIM "Never Let Me Go":

Οι Someone Who Isn't me (a.k.a SWIM) είναι ένα μουσικό project τριών γυναικών στην Αθήνα και αποτελείται από τη Loo, τη Μαρία και τη Τζίνα. Αγαπούν τους synth αναλογικούς ήχους, τις χαοτικές κιθάρες και τους off-beat ρυθμούς.

Έχουν κυκλοφορήσει δυο 7ιντσα singles, το "Gomenaki" και το "Stop & Remember", και ένα album με τίτλο "Dance with You". Το video clip "Gomenaki" έλαβε εξαιρετικές κριτικές από τον τύπο και το κοινό και κέρδισε το 2019 Sound Award για το καλύτερο video clip στο Indie Memphis Film Festival (Η.Π.Α). Έχουν συμμετάσχει σε πολλές live εμφανίσεις σε φεστιβάλ, όπως τα SXSW/Austin/USA, Pop Kultur/Berlin/Germany & MIL/Lisbon/Portugal. Αυτή την περίοδο ετοιμάζουν το δεύτερο album τους "Heartbreaker" ενώ κυκλοφορούν το βραβευμένο soundtrack της ταινίας μικρού μήκους Amygdala.