Στη στροφή πριν το εμβληματικό Super Dynamic Sale του Μαρτίου (3-4 & 5), o Άγγελος Κυρούσης του Rock & Roll Circus υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του Don’t Give Up On Me του Solomon Burke, 20 χρόνια μετά.