Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μαζί με τους ακόμα 9 εταίρους του HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στα φετινά – δεύτερα κατά σειρά – HEMI Music Awards (HMA)!

Την χώρα μας εκπροσωπούν – παραπάνω από – επάξια o Capétte από τη Θεσσαλονίκη που πειραματίζεται με ένα μίγμα fusion, weird wave, dark και queer μουσικής, η dream-pop συνθέτρια Danai Nielsen και οι Αθηναίοι νέο-ψυχεδελικοί ρόκερς Whereswilder.

Capétte: Η μουσική του αντισυμβατική. Πειραματικοί ήχοι και, ταυτόχρονα, μια αδιαμφισβήτητα στιβαρή πρόταση της νέας ηλεκτρονικής σκηνής. Καλλιτέχνης με άποψη που εκφράζει, μέσα από τον ελληνικό του στίχο, την άποψή του για θέματα LGBTQIA+, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ οι εμφανίσεις του χαρακτηρίζονται ως avant-garde weird-wave αισθητικές performances.

Η μουσική του αντισυμβατική. Πειραματικοί ήχοι και, ταυτόχρονα, μια αδιαμφισβήτητα στιβαρή πρόταση της νέας ηλεκτρονικής σκηνής. Καλλιτέχνης με άποψη που εκφράζει, μέσα από τον ελληνικό του στίχο, την άποψή του για θέματα LGBTQIA+, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ οι εμφανίσεις του χαρακτηρίζονται ως avant-garde weird-wave αισθητικές performances. Danai Nielsen : Η μουσική της ακούγεται σαν ένα φρέσκο αεράκι ανανέωσης στην ελληνική σκηνή. Dream-pop πειραματισμοί, samples, λούπες και DX, σε συνδυασμό με τα φωνητικά της FX, δημιουργούν μουσικούς διαλόγους ανάμεσα σε δύο διαφορετικές περσόνες.

: Η μουσική της ακούγεται σαν ένα φρέσκο αεράκι ανανέωσης στην ελληνική σκηνή. Dream-pop πειραματισμοί, samples, λούπες και DX, σε συνδυασμό με τα φωνητικά της FX, δημιουργούν μουσικούς διαλόγους ανάμεσα σε δύο διαφορετικές περσόνες. Whereswilder: Το σχήμα που έχει απασχολήσει, τα τελευταία χρόνια, το αθηναϊκό κοινό – και όχι μόνο, ανεβάζει την ένταση με τους νέο-ψυχεδελικούς του ήχους και τις old-school μελωδίες του που αντλούν από ένα μεγάλο μέρος του φάσματος της ροκ.

Από τους συνολικά 325 Ευρωπαίους καλλιτέχνες που δήλωσαν συμμετοχή για τα φετινά HMA – όλοι τους πολύ ιδιαίτεροι και προερχόμενοι από μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών και backgrounds – από 9 χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η διεθνής κριτική επιτροπή ανέλαβε να επιλέξει 27 καλλιτέχνες και συγκροτήματα (3 από κάθε χώρα) που πληρούσαν τα κριτήρια του διαγωνισμού στο μέγιστο βαθμό.

Σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού, οι 27 υποψήφιοι, ανάμεσά τους και οι 3 ελληνικές συμμετοχές, θα επωφεληθούν από ένα πακέτο που περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε online meetings, παρουσιάσεις και webinars σχετικά με τον μουσικό κλάδο, την παρουσία τους σε μεγάλα ευρωπαϊκά showcases φεστιβάλ και συνέδρια αλλά και προβολή σε διεθνή media.

Ωστόσο, μόνο οι 9 απ’ αυτούς (1 από κάθε χώρα) θα περάσουν στη δεύτερη φάση των HMA2021, κερδίζοντας εξατομικευμένη υποστήριξη, ανωτέρου επιπέδου εκπαίδευση και networking. Στην τρίτη και τελευταία φάση, ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να παίξει ζωντανά σε ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ της Ευρώπης, λαμβάνοντας παράλληλα την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση για να απογειώσει την καριέρα του διεθνώς!

Όλες οι δραστηριότητες των HEMI Music Awards συνδυάζουν θεωρία και πράξη, και – το πιο σημαντικό – προσφέρουν μια μοναδική μουσική εμπειρία!

Εδώ αναλυτικά όλοι οι υποψήφιοι για τα HEMI Music Awards 2021:

Τσεχία

Aiko

Bratři

Giudi

Εσθονία

Holy Motors

The Boondocks

Vera Vice

Ελλάδα

Capétte

Danai Nielsen

Whereswilder

Ουγγαρία

Flanger Kids

TÖRZS

Дeva

Βόρεια Μακεδονία

Dina Jashari

Lufthansa

Zulu 3.4

Πολωνία

Alfah Femmes

Fraktale

IFI UDE

Ρουμανία

Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut

Baba Dochia

Zimbru

Σερβία

KOIKOI

Sana Garić

Vizelj

Σλοβενία

Lelee

Pantaloons

Sahareya

Περισσότερες πληροφορίες για τους 27 υποψήφιους των HMA2022 έδω:

https://hemimusichub.com/hemi-music-awards-2022-phase-1/

Το HEMI Music Awards (HMA) είναι ένα talent program για καλλιτέχνες που θέλουν η μουσική τους να φτάσει σε νέες αγορές και κοινά, που αισθάνονται έτοιμοι να χτίσουν διεθνή καριέρα. Διοργανώνεται από το HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει την παροχή υποστήριξης σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας που προέρχονται από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο HEMI: Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία.