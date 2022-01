Το “Of Time” είναι το ολοκαίνουργιο single της Κατερίνας Ντούσκα και αποτελεί το πρώτο μέρος του επίλογου του EP της με τίτλο Call Me Nyx.

Το τραγούδι κυκλοφορεί με ένα βίντεο σε μορφή ταινίας μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια την ίδια την Κατερίνα Ντούσκα στον ρόλο του alter ego της, Nyx.

Με αιχμηρό ήχο και εικόνα, η μανιώδης διάθεση του “Of Time” εντείνεται από την ασφυκτική ατμόσφαιρα του βίντεο, μια αντίστροφη μέτρηση και ένα απροσδόκητο cliffhanger.

Τα συναρπαστικά φωνητικά της Duska τραγουδούν "Are we out of time?", εκφράζοντας τις κοινωνικο-περιβαλλοντικές αγωνίες της γενιάς, ενώ η Nyx βλέπει το ταξίδι της μέσα στη νύχτα να τελειώνει.

Τη μουσική και τους στίχους συνυπογράφει η Κατερίνα Ντούσκα μαζί με τον στενό της συνεργάτη David Sneddon (Lewis Capaldi, Sam Smith, Lana Del Rey). Η παραγωγή του τραγουδιού έγινε στο Λονδίνο από τον Anu Pillai (Lewis Capaldi, Roisin Murphy) και στην Αθήνα από τον Daniel Hyde.

Την σκηνοθεσία του βίντεο υπογράφει η ανερχόμενη σκηνοθέτης Elle Terse.

Δείτε εδώ το video clip: