Το Indie Free Festival αλλά και το Κενό Δίκτυο κλείνουν τα 30 τους χρόνια και το γιορτάζουν με ένα χορταστικό βίντεο 20 ωρών σε 2 μέρη, που καταγράφει 96 συγκροτήματα της ζωντανής underground σκηνής του σήμερα.

Στο δελτίο τύπου διαβάζουμε: «Φυσικά, σαν όλα τα όνειρα που ζήσαμε και ζούμε, οι αναμνήσεις εμφανίζονται ξαφνικά, αποσπασματικές, σύντομες, με κατεστραμμένο ήχο, θολές εικόνες από στιγμές ευτυχίας σε παλιότερα festival, συμμετοχές από σπουδαίους καλλιτέχνες του εξωτερικού, φίλοι και φίλες που χάθηκαν ή δεν ζουν πια, συναντούν νέους εραστές της τέχνης που δημιουργούν και ονειρεύονται την αντικουλτούρα της εποχής μας».

PART 1-

Rock- Indie- Post Punk- New Wave-

(με σειρά εμφάνισης)

Kostadis Michail- Horror Vacui – Tasos Sagris & WhoDoes – The Groove Machine – Χωρίς Περιδέραιο – Lost Bodies – Λευκή Συμφωνία – Παιδιά της Παλαιότητας – Θάνος Ανεστόπουλος – Διάφανα Κρίνα – Someone Who Isn’t Me – Kalte Nacht – Johny Labell – Das Noir – Kristof – Νalyssa Green – Converx Model – Τοxic Rabbits – Selofan – Aντί – R.R. Hearse + Ex Humans – R.R. Hearse + Laughing Headache – Magic De Spell – Empty Frame – New Zero God – Three Way Plane – Γκούλαγκ – Lord 13 – The Screaming Fly – Παιδί Τραύμα – Volor (Canada) – Vassilina – Βασίλης Τσονόγλου – Στάθης Δρογώσης – Papazo – Monsieur Domani – Antonis Antoniou – Mucha Trela – Don Stavrinos – Dirty Fuse – Dury Dava – Bokomolech – Mechanimal – Theodore – The Bonnie Nettles – Closer – Kuniyoshi Yamada (Japan) – Paradox Obscure – Krystal Ann – Kristian + Γυάλινη Οθόνη – Μύκητες – Αέρα Πατέρα – The Fuzzy Nerds – Purple Overdose – Cosmic Shadows – The Absorbus Machine – Fundracar

PART 2 –

Psy Trance- Techno- Experimental- Dub Reggae- Hip Hop

(με σειρά εμφάνισης)

Indie Free Festival – Psychedelic Trance Stage memories intro- Total Eclipse (France)- Martian Arts – Cactus Arising – DJ Fluoelf (Spain)- Iraklis Mindphaser – Orestis (Celestial Textures)- Polymorphia- DJ Aria – Sishiva – Siam – Gabriel Le Mar (Germany) – Junior X – Mike Akida – Uma Alma – Stefan Torto – State Azure – Dimitris Tsironis – 2bybukowski – Forestis -Lo.renzo (Italy) – Chaotic War – Haris P. aka Fishimself – Atypical – Odile Nyx – Jokasti & Nek -Schwefelgelb (Germany) – In Trance 95 – Camabuca – Criterion Records – Alcalica – Palyrria – Direct Connection – Vlastur Dub Band – Zion Train feat. Cara Jane Murphy (UK)- Road Duck – DJ Differ – Boozik – Killah P – Ραμμένος Άσσος – Mentira Witch Project