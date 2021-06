To graphic novel της Leah Moore για τους Doors κυκλοφόρησε μόλις στα ελληνικά κι εμείς σας δίνουν μια μικρή γεύση με μερικές από τις σελίδες του.

Καλώς ήρθατε στο Morrison Hotel!

Το πολυαναμενόμενο graphic novel της Leah Moore για το θρυλικό συγκρότημα Doors έρχεται και στην Ελλάδα από τις Εκδόσεις Οξύ Comics και την Brainfood Εκδοτική!

Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ των Doors εμπνέει την graphic novel συγγραφέα Leah Moore να ανασυνθέσει το ελευθεριακό κλίμα διεκδίκησης και αμφισβήτησης που φούντωσε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και το πραγματοποιεί σε συνεργασία με τα εν ζωή μέλη του θρυλικού συγκροτήματος που σφράγισε την (αντι)κουλτούρα της εποχής, αλλά και με τη βοήθεια δώδεκα ξεχωριστών εικονογράφων. Μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, ο Βασίλης Λώλος, κάτοχος βραβείων Eisner και Harvey!

Η κυκλοφορία αυτή αποφασίστηκε με αφορμή την 50η επέτειο από την κυκλοφορία του άλμπουμ Morrison Hotel, έχει φυσικά ως κεντρικό θέμα την ίδια τη μπάντα, αλλά αποτελεί και ένα πανόραμα των δεκαετιών '60 και '70, με τον αγώνα των μειονοτήτων για ισότητα και φόντο τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Η Leah Moore ασχολείται με τη συγγραφή κόμικς από το 2002, έχοντας συνεισφέρει έργα για την DC Comics, την 2000 AD, την Dark Horse και την Dynamite Entertainment. Είναι κόρη του Alan Moore, γνωστού για τα κόμικς Watchmen, V for Vendetta, The Ballad of Halo Jones και Swamp Thing.

Το graphic novel κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Οξύ, σε μετάφραση του Σάββα Αργυρού.

Παίρνετε μια γεύση από το Morrison Hotel παρακάτω: