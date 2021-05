Μετά από πολλούς μήνες ακινησίας για τον πολιτισμό, πλέον αρχίζει να φαίνεται λίγη ελπίδα στον ορίζοντα, μετά την ανακοίνωση του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Έτσι, ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέρονται που θα παρουσιάσει το φεστιβάλ, σε αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και 5+1 συναυλίες ξένων αλλά και εγχώριων μουσικών:

Brian Eno & Roger Eno

Πότε; Τετάρτη 4 Αυγούστου στις 21:00.

Πού; Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Τα αδέλφια Μπράιαν Ίνο και Ρότζερ Ίνο ηχογραφούν μαζί από το 1983. Συνεργάστηκαν για πρώτη φορά μαζί με τον Ντανιέλ Λανουά στο σάουντρακ του For All Mannkind, του θρυλικού ντοκιμαντέρ του Αλ Ράινερτ για την προσγείωση του Apollo στο φεγγάρι, το οποίο κυκλοφόρησε ως άλμπουμ με τίτλο Apollo: Atmospheres and Soundtracks και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Επιπλέον, έχουν γράψει μουσική για τις ταινίες Dune (1984) και Όπερα (1987) και ήταν υποψήφιοι για BAFTA για τη μουσική τους στη σειρά Mr. Wroe’s Virgins (1993) του Ντάννυ Μπόιλ. To 2020 κυκλοφόρησε από τη σημαντική δισκογραφική Deutsche Grammophon το πρώτο κοινό άλμπουμ τους, Mixing Colours, το οποίο και έλαβε εξαιρετικές κριτικές. Ακολούθησε, λίγους μήνες αργότερα, ένα EP με έξι κομμάτια, το Luminous.



Στο Ηρώδειο, θα απολαύσουμε μια θεαματική συναυλία, με τα δύο αδέλφια να συνθέτουν ατμοσφαιρικά μουσικά τοπία στο εμβληματικό ρωμαϊκό Ωδείο. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσικό γεγονός, καθώς οι δύο δημιουργοί εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής, ενώ θα είναι και από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις του Μπράιαν Ίνο.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ólafur Arnalds

Πότε; Πέμπτη 15 Ιουλίου στις 21:00.

Πού; Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ο Ισλανδός Όλαφουρ Άρναλντς θεωρείται διεθνώς από τις μεγαλύτερες μορφές στον χώρο της σύγχρονης μουσικής σύνθεσης και του σχεδιασμού ήχου, έχοντας αγαπηθεί για τον ιδιαίτερο ήχο του, που συνδυάζει έγχορδα και πιάνο με beat σε απροσδόκητες λούπες. Προσφέροντας μια φρέσκια, ανατρεπτική ματιά στην κλασική μουσική, ο Άρναλντς κέρδισε το κοινό από το πρώτο σόλο άλμπουμ του, το 2007. Το πιο πρόσφατο, με τίτλο Some Kind of Peace (2020), αποτυπώνει ένα ταξίδι προσωπικής και δημιουργικής ανάπτυξης με φόντο έναν κόσμο χαοτικό – μια μουσική συναρπαστική, εκπληκτικής ομορφιάς και ανοιχτών οριζόντων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Max Cooper

Πότε; Τρίτη 6 Ιουλίου στις 21:00.

Πού; Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Φέτος το καλοκαίρι, το Ηρώδειο υποδέχεται έναν από τους πιο καινοτόμους ηλεκτρονικούς μουσικούς της εποχής μας. Ο Max Cooper, αγαπημένος παραγωγός της techno, έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο με την ξεχωριστή μουσική του και τα θεαματικά οπτικοακουστικά σόου του, για τα οποία αντλεί υλικό από το επιστημονικό background του. Οι πολύπλοκες δημιουργίες του εμπνέονται από την επιστήμη της γενετικής, με λεπτοδουλεμένα στοιχεία που επανέρχονται ανά κύματα στη σύνθεση, καταλήγοντας σε μια αφηρημένη μουσική αφήγηση που γεννά έντονα συναισθήματα στους ακροατές. Το ελληνικό κοινό αναμένει με ανυπομονησία τη συναυλία στο Ηρώδειο, που θα δούμε μέσω εντυπωσιακών προβολών όπως ποτέ πριν!



Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παύλος Παυλίδης - The Boy

Πότε; Δευτέρα 12 Ιουλίου στις 21:00.

Πού; Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ο Παύλος Παυλίδης και ο The Boy, δύο από τους σημαντικότερους εκφραστές της σύγχρονης ανεξάρτητης ελληνικής μουσικής σκηνής, σ’ ένα ξεχωριστό μουσικό δίπτυχο, έρχονται για πρώτη φορά στο Ηρώδειο για μια διαφορετική μουσική βραδιά.



Ο πειραματισμός πάνω στα τραγούδια του Παύλου Παυλίδη, με μια νέα ομάδα μουσικών, αποκαλύπτει μια ανανεωμένη δυναμική, που μας τον συστήνει εκ νέου, στοχεύοντας σ’ ένα μυσταγωγικό μουσικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ο Παύλος Παυλίδης θα παρουσιάσει για πρώτη φορά, ακυκλοφόρητο υλικό από τον δίσκο που ετοιμάζει, συνδέοντας μουσικά το παρελθόν με το παρόν του Παύλου και των συνοδοιπόρων του στη σκηνή και στη δημιουργία.



Οι σόλο εμφανίσεις του The Boy δεν μπορούν να περιγραφούν με συμβατικούς όρους. Το τελευταίο του άλμπουμ, Αντιλόπη, γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 2020, εν μέσω καραντίνας, και για πολλούς αποτελεί το απόλυτο σάουντρακ της δυστοπίας που ζούμε τον τελευταίο χρόνο. Στο Ηρώδειο θα παρουσιάσει ένα πολυσυλλεκτικό setlist, με κομμάτια από ολόκληρη τη δισκογραφία του.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Λένα Πλάτωνος - Nalyssa Green

Πότε; Τετάρτη 14 Ιουλίου στις 21:00.

Πού; Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Κάθε νέα εμφάνιση της Λένας Πλάτωνος, από τις πιο πρωτοποριακές Ελληνίδες συνθέτριες και ερμηνεύτριες, είναι γεγονός. Αυτή τη φορά, η δημιουργός συναντά στον καθρέφτη μια εξίσου ιδιοσυγκρασιακή ποιήτρια, την Έμιλυ Ντίκινσον, μελοποιώντας τα πιο φωτεινά ποιήματά της και μοιράζεται μαζί μας το φως και την ελπίδα στην παρουσίαση του νέου της άλμπουμ, που δανείζεται τον τίτλο του εμβληματικού στίχου Η ελπίδα είναι ένα πράγμα με φτερά. Τα τραγούδια, στα αγγλικά, ερμηνεύουν η Αθηνά Ρούτση και η Sissi Rada. Θα ακολουθήσουν αγαπημένα τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας της Πλάτωνος, με τη συμμετοχή του Γιάννη Παλαμίδα.

Η εμφάνιση της Nalyssa Green, μετά από συναυλιακή αποχή ενάμιση χρόνου, συμπληρώνει ιδανικά τη βραδιά. Η αισθαντική ερμηνεύτρια και συνθέτρια μας συνεπαίρνει σ’ ένα εσωτερικό όσο και κοσμικό ταξίδι. Συνθ ποπ, γλυκιά και οικεία, απλή και απαλή, με φωνές, νότες και ρυθμούς που μας καλούν να κλείσουμε τα μάτια και να ενωθούμε κάτω από το φεγγάρι και τον αττικό ουρανό.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Hildur Guðnadóttir - Chernobyl Live

με τους Chris Watson και Sam Slater

Πότε; Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Ιουλίου στις 23:00.

Πού; Πειραιώς 260.

Το φετινό πρόγραμμα μάς επιφυλάσσει μια μεγάλη συναυλιακή έκπληξη διεθνούς εμβέλειας! Η Ισλανδή Χίλντουρ Γκουδναντόττιρ, που τιμήθηκε με Όσκαρ για τη μουσική της στην ταινία Τζόκερ, μας προσκαλεί να απολαύσουμε ζωντανά, στην Πειραιώς 260, τη βραβευμένη με Γκράμμυ μουσική της για τη διάσημη σειρά του HBO Chernobyl, που ηχογραφήθηκε σε ένα εγκαταλειμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στη Λιθουανία, δημιουργώντας εκ νέου τα ατμοσφαιρικά ηχητικά τοπία της, με φόντο τον αγαπημένο βιομηχανικό χώρο του δικού μας Φεστιβάλ.



Περισσότερες πληροφορίες εδώ.