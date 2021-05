Και ενώ όλα τα μεγάλα φεστιβάλ ανανεώνουν το ραντεβού τους για του χρόνου, οι συναυλίες που θα επιτρέπονται με περιορισμένο αριθμό παρευρισκομένων από 28 Μαΐου στη χώρα μας, δίνουν μια μικρή ανάσα σε όσους από εμάς μας έχουν λείψει οι συναυλίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε καλά νέα, μιας και θα δούμε τον Brian Eno με τον Roger Eno ζωντανά την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Τα αδέλφια Brian Eno και Roger Eno ηχογραφούν μαζί από το 1983. Συνεργάστηκαν για πρώτη φορά μαζί με τον Daniel Lanois στο σάουντρακ του For All Mannkind, του θρυλικού ντοκιμαντέρ του Al Reinert για την προσγείωση του Apollo στο φεγγάρι, το οποίο κυκλοφόρησε ως άλμπουμ με τίτλο Apollo: Atmospheres and Soundtracks και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Επιπλέον, έχουν γράψει μουσική για τις ταινίες Dune (1984) και Όπερα (1987) και ήταν υποψήφιοι για BAFTA για τη μουσική τους στη σειρά Mr. Wroe’s Virgins (1993) του Danny Boyle. To 2020 κυκλοφόρησε από τη σημαντική δισκογραφική Deutsche Grammophon το πρώτο κοινό άλμπουμ τους, Mixing Colours, το οποίο και έλαβε εξαιρετικές κριτικές. Ακολούθησε, λίγους μήνες αργότερα, ένα EP με έξι κομμάτια, το Luminous.

Στο Ηρώδειο, θα απολαύσουμε μια θεαματική συναυλία, με τα δύο αδέλφια να συνθέτουν ατμοσφαιρικά μουσικά τοπία στο εμβληματικό ρωμαϊκό Ωδείο. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσικό γεγονός, καθώς οι δύο δημιουργοί εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής, ενώ θα είναι και από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις του Brian Eno.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ





Η προπώληση εισιτηρίων της συναυλίας ξεκινά την Παρασκευή 14 Μάϊου





Ο αριθμός εισιτηρίων είναι αυστηρά περιορισμένος.

Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Τα εισιτήρια είναι απολύτως προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα.

Στη συγκεκριμμένη συναυλία υπάρχει όριο αγοράς, 4 εισιτήρια ανά άτομο/παραγγελία





Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 40 ευρώ και φθάνουν τα 200 ευρώ. Συγκεκριμένα:





Κάτω Διάζωμα

Διακεκριμένη Ζώνη: 200 ευρώ

Ζώνη A: 170 ευρώ

Ζώνη B: 145 ευρώ

Ζώνη Γ: 120 ευρώ





Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 80

Ζώνη E: 70

Ζώνη ΣΤ: 55

Ζώνη Z: 40





ΑμεΑ: 40 ευρώ





Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 40 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 40 ευρώ. Κρατήσεις στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο 210 3221 897.





Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων της συναυλίας είναι τα παρακάτω





Ticket Services

Τηλεφωνικό κέντρο

210 7234567

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως και Κυριακή: 09:00 – 21:00





Εκδοτήριο

Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), Αθήνα

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 – 17:00 | Σάββατο: 10:00 – 14:00





Εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 - 18:00 και Σάββατο: 10:00 - 16:00





Εκδοτήριο Ωδείου Ηρώδου Αττικού

Δευτέρα – Κυριακή: 10:00 - 14:00 (& τις ημέρες των παραστάσεων 18:00 - 21:00. Aπό τις 20:00 πωλούνται μόνο εισιτήρια της ημέρας)





Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους. Συνιστούμε στους υποψήφιους αγοραστές να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους αποκλειστικά και μόνο από τα επίσημα σημεία πώλησης. Ως εκ τούτου, η παραγωγός εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για εισιτήρια τα οποία έχουν προέλθει από αγορές μέσα από άλλες πλατφόρμες και για τα οποία δεν υπάρχει εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους.





Περισσότερες πληροφορίες: 210 9636 489