Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Pop Hellas, 1951-2021», που κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ2, την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, στις 18:05, αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία του τρόπου ζωής των Ελλήνων από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παραγωγή με τη συμμετοχή αρκετών γνωστών πρωταγωνιστών της διαμόρφωσης αυτών των τάσεων.

Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια;

Πώς ντύνονταν και ποιες ήταν οι μόδες και οι επιρροές τους;

Ποια η σχέση των Ελλήνων με τη μουσική και τη διασκέδαση σε κάθε δεκαετία;

Πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα και ποια σημασία απέκτησε η μουσική στη ζωή μας;

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά 12 θεματικών επεισοδίων που εξιστορούν με σύγχρονη αφήγηση μια μακρά ιστορική διαδρομή (1951-2021) μέσα από παρουσίαση των κυρίαρχων τάσεων που έπαιξαν ρόλο σε κάθε τομέα, αλλά και συνεντεύξεις καταξιωμένων ανθρώπων από κάθε χώρο που αναλύουν και ερμηνεύουν φαινόμενα και συμπεριφορές κάθε εποχής.

Κάθε ντοκιμαντέρ εμβαθύνει σε έναν τομέα και φωτίζει ιστορικά κάθε δεκαετία σαν μια σύνθεση από γεγονότα και τάσεις που επηρέαζαν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Τα πλάνα αρχείου πιστοποιούν την αφήγηση, ενώ τα ειδικά γραφικά και infographics επιτυγχάνουν να εξηγούν με τον πιο απλό και θεαματικό τρόπο στατιστικά και κυρίαρχες τάσεις κάθε εποχής.

Πρεμιέρα: Κυριακή 9 Μαΐου 2021, στις 18:05



Επεισόδιο 1ο: «Ο Έλληνας και η ξένη μουσική, 1951-2021»

Ποια ήταν η σχέση των Ελλήνων με την ξένη μουσική από το 1951 ώς το 2021;

Ποιοι ξένοι καλλιτέχνες, γεγονότα, μουσικά ρεύματα και τάσεις κάθε δεκαετίας καθόρισαν τα ακούσματά μας μέσα στον χρόνο;

Το πρώτο επεισόδιο αναλύει τις μουσικές επιλογές που έκαναν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια, μέσα από συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό, αλλά και σύγχρονα infographics (γραφικά), που παρουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες και στατιστικά.

Η ξένη μουσική είχε πάντα ξεχωριστή θέση στα ακούσματα και στις δισκοθήκες των Ελλήνων και μαρτυρά πολλά για τους ανθρώπους και την κοινωνία κάθε εποχής. Κι αυτό προκύπτει μέσα από τις συνεντεύξεις γυναικών και ανδρών, οι οποίοι αφηγούνται ιστορίες και αναλύουν φαινόμενα που σχετίζονται με τα μουσικά ακούσματα που ήρθαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο καταγράφονται μέσα από αφηγήσεις και ιστορίες:

Αν το rock ’n roll είχε στην Ελλάδα του ’50 την ίδια απήχηση με το εξωτερικό.

Η εμφάνιση του ιταλικού και γαλλικού τραγουδιού ως εγχώρια ποπ μουσική στα 60s.

Πώς το ροκ επικράτησε και διαμόρφωσε τα μουσικά ακούσματα του ’70.

Πώς τα κυρίαρχα μουσικά είδη της δεκαετίας του ’80 ήρθαν και στην Ελλάδα και διαμόρφωσαν το μουσικό κριτήριο των Ελλήνων σε συνδυασμό με τις συναυλίες της εποχής.

Πώς οι Έλληνες δημιούργησαν τα δικά τους μουσικά είδωλα στη δεκαετία του ’90 και αφομοίωσαν την ποπ μουσική με τον δικό τους τρόπο και ρυθμό.

Πώς στις δεκαετίες μετά το 2000 ο τρόπος που ακούμε μουσική άλλαξε για πάντα χάρη στην τεχνολογία.

Στην εκπομπή μιλούν οι: Νίκος Δήμου (συγγραφέας), Άλκης Τερτσέτης (μουσικός – ψυχολόγος), Μάρκος Φράγκος (μουσικοκριτικός), Φώφη Τσεσμελή/Fo (DJ, δημοσιογράφος), Χάκος Περβανίδης (δημοσιογράφος – παρουσιαστής), Αγγέλα Κόλλια (διευθύντρια ξένου ρεπερτορίου), Γιώργος Μουχταρίδης (δημοσιογράφος – μουσικός παραγωγός), Mad Clip (καλλιτέχνης), Αλέξανδρος Χριστόπουλος (ραδιοφωνικός παραγωγός), Κωνσταντίνος Τζούμας (ηθοποιός), Αντώνης Πανούτσος (δημοσιογράφος).

Ιδέα – επιμέλεια εκπομπής: Φώτης Τσιμέλας

Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης

Συντονισμός εκπομπής: Πάνος Χάλας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κώστας Τάγκας

Μοντάζ: Νίκος Αράπογλου

Αρχισυνταξία: Γιάννης Τσιούλης

Έρευνα: Αγγελική Καραχάλιου, Ζωή Κουσάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Πατρικαρέας

Παραγωγή: This Way Out Productions