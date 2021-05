Όλα κυλούσαν ήρεμα (και ίσως λιγάκι βαρετά) με τις μεγάλες δισκογραφικές, όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ένα μικρό, παράλληλο μουσικό σύμπαν άρχισε να ξεδιπλώνεται στην Αθήνα. Είναι η εποχή που κυριαρχούν τα λαϊκά άσματα και το λεγόμενο «πολιτικό τραγούδι» παραμένει ισχυρό στον απόηχο της Μεταπολίτευσης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή μια ζωηρή ροκ/πανκ μερίδα της νεολαίας διψάει για πιο ριζοσπαστικά ακούσματα. Η δίψα αυτού του κόσμου για «άλλες μουσικές», οι ορμητικές ελληνικές μπάντες που μπόρεσαν να την καλύψουν, ο «δονκιχωτισμός», η αγάπη και το μεράκι των ανθρώπων που αποφάσισαν να τις δισκογραφήσουν, πρωταγωνιστούν στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «ΚΛΕΙΝΟΝ ΑΣΤΥ – Ιστορίες της πόλης», που μεταδίδεται στην ΕΡΤ2, την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, στις 19:00.

Με τίτλο «Ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες των 80’s», το επεισόδιο αυτό, που μυρίζει βινύλιο από το πρώτο ώς το τελευταίο του λεπτό, συνθέτει κομματάκι-κομματάκι τη γοητευτική ιστορία της ανεξάρτητης δισκογραφίας στην Αθήνα της δεκαετίας του 1980. Θυμάται τα «τελειώματα» της Πλάκας και τον ρόλο των Εξαρχείων από τα θρυλικά live της «Σοφίτας» και της «Αρετούσας» έως του «Πήγασου» ή του «Αν» και δονείται από τα vibes των Last Drive, Villa 21, South Of No North, Metro Decay, Anti – Troppau Council, No Man’s Land, X-Mandarina Duck, Deus Ex Machina, Ex Humans, Panx Romana, Γενιά Του Χάους…

Ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία στις μουσικές σκηνές της πόλης και που διαμοιράστηκαν στην κοινότητα χάρη στις Creep, Di Di Music (Δικαίωμα Διάβασης), Wipe Out, Pegasus, Enigma, Hitch Hyke, Μολών Λαβέ και όλες τις ανεξάρτητες δισκογραφικές που ξεπήδησαν εκείνη τη δεκαετία.

Ποιοι κρύβονταν από πίσω τους και γιατί πήραν το ρίσκο της δισκογραφίας για τόσο «μικρά κοινά», στεγάζοντας «τα παιδιά που δεν ήθελαν να κάνουν καριέρα, αλλά να εκφραστούν»; Πώς γινόταν η παραγωγή, η δημιουργία του εξωφύλλου, η διανομή; Τι τιράζ έκαναν και τι απέγινε το στοκ τους; Πώς βλέπουν σήμερα το γεγονός ότι κάποια βινύλια θεωρούνται συλλεκτικά και κοστίζουν πανάκριβα;

Αφηγήσεις των πρωταγωνιστών, μουσικών, δισκοπωλών, ιδιοκτητών και ιδρυτών δισκογραφικών εταιρειών, ζωντανεύουν τη δισκογραφική δραστηριότητα μιας ανήσυχης πόλης σε μια ανήσυχη και ταυτόχρονα αθώα εποχή.

Άνθρωποι που ταυτίστηκαν ή συμπορεύτηκαν με τα «δισκάδικα», τα «λαϊβάδικα», τις μικρές και μεγαλύτερες μπάντες της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής μεταφέρουν το κλίμα και διηγούνται απίθανα περιστατικά για ασυνήθιστες ηχογραφήσεις και έκπληκτους ηχολήπτες, φτάνοντας μέχρι την έλευση της δεκαετίας του ’90. Τότε που οι μεγάλες πολυεθνικές ανακαλύπτουν πως η νέα πρώτη γραμμή του ροκ ενδημεί στις μικρές αυτές underground εταιρείες. Μια ανακάλυψη που σήμανε ταυτόχρονα τη δικαίωση και εν πολλοίς το τέλος των ανεξάρτητων ελληνικών δισκογραφικών.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν -με αλφαβητική σειρά- οι: Gregg Vaios (DJ – Wipe Out Rec – 7+7 Record Shop), Ζαχαρίας Βρελιανάκης (ιδιοκτήτης δισκάδικου «Ζαχαρίας»), Παύλος Γιαννακούρης (DJ – ραδιοφωνικός παραγωγός – Next Club), Μπάμπης Δαλλίδης (ιδιοκτήτης Creep Records), Δημήτρης Δημόπουλος (Metropolis – 7+7 – The Sound Explosion), Βλάσης Ερημάκης (Studio II Rec), Αλέξης Καλοφωλιάς (μουσικός), Αιμίλιος Κατσούρης (Hitch-Hyke Records), Πέτρος Κουτσούμπας (Pegasus Records), Άντα Λαμπάρα (μουσικός), Πουπέτα Λάππα (ιδρυτικό μέλος της Enigma Records – μουσικοσυνθέτης), Νίκος Λώρης (δισκογραφική Δικαίωμα Διάβασης), Παναγιώτης Μυλωνάς (ιδιωτικός υπάλληλος), Σπύρος Περιστέρης (ιδρυτικό μέλος της Enigma Records), Κατερίνα Περπινιά “Elle” (FMQ), Σάκης Τόλης (μουσικός).

Σκηνοθεσία-σενάριο: Μαρίνα Δανέζη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Δημήτρης Κασιμάτης – GSC

Β΄ Κάμερα: Φίλιππος Ζαμίδης

Μοντάζ: Γιώργος Ζαφείρης

Ηχοληψία: Κώστας Κουτελιδάκης

Μίξη ήχου: Δημήτρης Μυγιάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Τάσος Κορωνάκης

Σύνταξη: Χριστίνα Τσαμουρά – Δώρα Χονδροπούλου

Έρευνα αρχειακού υλικού: Νάσα Χατζή

Οργάνωση παραγωγής: Ήρα Μαγαλιού – Στέφανος Ελπιζιώτης

Μουσική τίτλων: Φοίβος Δεληβοριάς

Τίτλοι αρχής και γραφικά: Αφροδίτη Μπιτζούνη

Εκτέλεση παραγωγής: Μαρίνα Ευαγγέλου Δανέζη για τη Laika Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε. 2021