Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μαζί με τους ακόμα 9 εταίρους του HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation) σας παρουσιάζουν το τελικό στάδιο της δεύτερης φάσης των HEMI Music Awards (HMA), τα HMA Live Sessions! Την Κυριακή 23 Μαΐου στις 20.00, οι 9 φιναλίστ θα εμφανιστούν «ζωντανά» για να αναδειχτούν οι 3 νικητές του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια αυτού του online event, οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάσουν ένα τραγούδι της επιλογής τους, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και θα δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό και τους κριτές να τους γνωρίσουν σε συνθήκες live!

Κατά τους τελευταίους δύο μήνες, οι 9 φιναλίστ -Thom Artway (CZ), I Wear* Experiment (EE), Deaf Radio (GR), Woodstock Barbie (HU), Funk Shui (MK), Dogs in Kavala (RS), Izzy and the Black Trees (PL), Lucia (RO), Koala Voice! (SI) - είχαν πρόσβαση σε εργαστήρια και mentoring συνεδρίες από 11 συνολικά εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται ή έχουν συνεργαστεί με εταιρίες και φεστιβάλ όπως οι Spotify, Songtrust, Google, !Κ7, Sziget, MENT Ljubljana, A38, Ship, Sony/ATV, κ.α. Οι μέντορες μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους μέσα από 50 εξατομικευμένες συνεδρίες σε θέματα publishing, content monetization, Merchandising, booking, PR & touring καθώς και σε θέματα sync, playlist. Γνωρίστε όλους τους μέντορες πατώντας εδώ

Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους 9 φιναλίστ «ζωντανά» στη σκηνή!

Συντονιστείτε την Κυριακή 23 Μαΐου, στις 20.00, στα ΗΜΑ Live Sessions, στην σελίδα του HEMI Music Hub στο Facebook και στο YouTube και ανακαλύψτε καλλιτέχνες από: Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία!

Οι 9 φιναλίστ των HMA επιλέχθηκαν μεταξύ των 27 υποψηφίων που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της διοργάνωσης από τα 27 μέλη διεθνούς κριτικής επιτροπής, αναγνωρισμένους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας, διοργανωτές φεστιβάλ, promoters, export-office managers, managers συναυλιακών χώρων και μουσικούς συντάκτες. Γνωρίστε τους όλους πατώντας εδώ!

---------------