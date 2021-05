Όπως ήταν αναμενόμενο, η προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου εμφάνιση των Helloween στη χώρα μας, στο πλαίσιο του AthensRocks 2021, ακυρώνεται.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του φεστιβάλ και οι λεπτομέρειες για τους κατόχους εισιτηρίων:

Η εμφάνιση των Helloween στο AthensRocks στις 12 Ιουνίου 2021 δυστυχώς ακυρώνεται. Επιθυμία του συγκροτήματος και δική μας είναι η επιστροφή τους στη χώρα μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής τους περιοδείας το 2022 και ελπίζουμε σύντομα να σας ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία!



Θέλοντας να ευχαριστήσουμε όλους τους metal fans για τη στήριξή τους, επιλέγουμε για άλλη μια φορά να επιστρέψουμε τα χρήματα των εισιτηρίων και όχι να δώσουμε vouchers.



Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το metal-ικό καλοκαίρι του 2022 στα συναυλιακά μας στέκια με αγαπημένα συγκροτήματα!



AthensRocks 2022 is loading…Stay tuned!





Refunds Info:

Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα λάβουν το αντίτιμο της αγοράς τους απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της κάρτας μέσω της οποίας έγινε η συναλλαγή, έως τις 30/06/21.



Οι κάτοχοι φυσικών εισιτηρίων μπορούν να επισκεφτούν το κατάστημα Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22) για την εξαργύρωση των εισιτηρίων τους, κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος, από τις 17/05/21 έως τις 18/06/21.



Όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια από τα Public Stores, θα λάβουν το αντίτιμο της αγοράς τους από το αντίστοιχο κατάστημα, μόλις ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία τους (μετά την κατάργηση των περιορισμών του

click away & click in shop).