Νέο single για το chill wave δίδυμο των MONGOA

Ένα νέο κομμάτι κυκλοφόρησαν οι MONGOΑ με τίτλο "Bleed".

Τo κομμάτι με new age φωνητικά του παραπέμπουν σε Enya, έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη 25 Μαρτίου την πορεία του στην παγκόσμια blog-όσφαιρα. Η Jessica Bell, άλλωστε, ως ένα εκ των δύο μελών του νέου αθηναϊκού dream pop σχήματος, είναι παράλληλα και η φωνή πίσω από τους Keep Shelly In Athens που στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, όρισαν το chill wave με την βοήθεια επιδραστικών blogs και υπερατλαντικών περιοδειών.

Συνεχίζοντας την ενδιαφέρουσα παράδοση που φαίνεται να έχει η σκηνή της Αθήνας, στο να δημιουργεί ονειρικές μελωδίες, το δίδυμο των MONGOA με τον αγνώστου ταυτότητας, μυστηριώδη παραγωγό και την κυρία Bell στα φωνητικά, είναι το ηχητικό αποτέλεσμα των lockdown ημερών των δύο μουσικών. Οι στίχοι του “Bleed", με μεταφορικό νόημα εστιάζουν στο πώς ο καθένας μας, κάτω από τις παρούσες συνθήκες,είναι υπεύθυνος για την μοίρα του, τις επιτυχίες, της αποτυχίες και την μοναχικότητα του.

Όπως σημειώνει η δημιουργός, «Μερικές φορές το μόνο που μας απομένει, είναι να αποδεχτούμε αυτό που μας προσφέρει το σύμπαν».

Και πάνω στην κοσμική συγκυρία που δημιουργεί η ατμόσφαιρα του κομματιού, στήθηκε και το ανάλογο visualiser video που ολοκληρώνει την αισθητική του πρότζεκτ.

Βλέπετε παρακάτω το βίντεο για το "Bleed" και ακούτε μέσω αυτού του συνδέσμου το κομμάτι στις ψηφιακές πλατφόρμες.