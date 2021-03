Ένα graphic novel για τον David Bowie έρχεται από τις εκδόσεις Οξύ

Το BOWIE: Stardust, Rayguns, & Moonage Daydreams, best seller των New York Times, αφηγείται τη ζωή του David Bowie, αλλά και φανταστικές του συνομιλίες στο διάστημα με το alter ego του, Ziggy Stardust.

Με μεγάλη χαρά οι εκδόσεις Οξύ ανακοινώνουν την απόκτηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων έκδοσης στα ελληνικά του graphic novel BOWIE: Stardust, Rayguns, & Moonage Daydreams, ενός βιβλίου για τη ζωή και το έργο του David Bowie και του alter ego του Ziggy Stardust.

Η κυκλοφορία της χρονιάς του 2020 στα graphic novel και best seller από τους New York Times αποτελεί ένα πολύχρωμο χρονογράφημα της καριέρας του θρυλικού τραγουδιστή, συνθέτη και ηθοποιού, από την αφάνεια της καθημερινής ζωής του David Jones έως την απόλυτη δόξα της «θρησκείας» που δημιούργησε ο άνθρωπος-με-τα-πολλά-πρόσωπα. Η εικονογράφηση απεικονίζει τόσο ιστορικά γεγονότα ηχογραφήσεων, σόου και συναντήσεων (Elton John, Rolling Stones, Elvis Presley, κ.ά.), όσο και φανταστικές συνομιλίες στο διάστημα (!) μεταξύ του Bowie και του alter ego του από τον πλανήτη Άρη,

Ziggy Stardust!

Το βιβλίο προλογίζει ένας άλλος σύγχρονος θρύλος, ο Neil Gaiman, την ιστορία υπογράφει ο Steve Horton, την εικονογράφηση επιμελείται ο σούπερ σταρ Michael Allred, ενώ το πινέλο κραδαίνει η Laura Allred.

Η ελληνική έκδοση από τις εκδόσεις μας συμπίπτει με την επέτειο 50 χρόνων από την ηχογράφηση του πρώτο τραγουδιού (It ain’t easy) του άλμπουμ που «γέννησε» την περσόνα Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, τον Ιούλιο του 1971.

Βιογραφίες δημιουργών:

Ο Steve Horton είναι ο δημιουργός της σειράς Satellite Falling, όπως και της Amala’s Blade. Έχει συγγράψει για μια σειρά από εκδοτικούς οίκους, όπως τους DC Comics, Image, Dark Horse και IDW.

Ο εικονογράφος και συγγραφέας Michael Allred είναι ο δημιουργός πίσω από τον υπερήρωα και την ομώνυμη σειρά κόμικς Madman. Πολυγραφότατος και πολυβραβευμένος, έχει συνεργαστεί με τον Neil Gaiman για το Sandman, ενώ βρίσκεται πίσω και από την εικονογράφηση του άκρως επιτυχημένου και με μεταφορά σε τηλεοπτική σειρά, iZombie.

Η Laura Allred, colorist του βιβλίου, είναι επίσης πολυβραβευμένη για δουλειές της, έχοντας τα μελάνια σε αρκετές από τις δουλειές του συζύγου της, Michael Allred.

Στοιχεία έκδοσης: