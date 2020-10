Live For Moria: Μια ημέρα μουσικής για τους πρόσφυγες

Στις 9 Σεπτεμβρίου, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας στη Λέσβο κάηκε ολοσχερώς. Η πυρκαγιά άφησε στο δρόμο περίπου 13.000 πρόσφυγες και μετανάστες, που ζούσαν ήδη άθλιες συνθήκες, καθώς το κέντρο είχε σχεδιαστεί αρχικά για μόλις 3.000 ανθρώπους. Μετά από αρκετές ημέρες έντασης, η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο μεταφέρθηκαν σε μία νέα προσωρινή δομή. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν τραγικές, με έως 100 άτομα να συνωστίζονται σε καθεμία από τις σκηνές που έχουν στηθεί σε βραχώδες έδαφος, λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμη και για έλλειψη φαγητού, τρεχούμενου νερού και ρεύματος και ανεπαρκή αριθμό χημικών τουαλετών. Την ίδια στιγμή επιβεβαιώνονται καθημερινά δεκάδες κρούσματα κορωνοϊού ανάμεσα στους πρόσφυγες, χωρίς να υπάρχουν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας.

Το Σάββατο 3, Οκτωβρίου, πάνω από 15 τραγουδοποιοί και συγκροτήματα θα παίξουν μουσική όλη την ημέρα σε μία μεγάλη διαδικτυακή συναυλία, με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τις άμεσες ανάγκες των προσφύγων στη Μόρια (τρόφιμα, νερό, ρούχα, κουβέρτες, είδη υγιεινής, μάσκες).

Μπορείτε να κάνετε ήδη τη δωρεά σας επιλέγοντας “Donate Now” σε αυτό το link, και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 12.00 να συντονιστείτε στη σελίδα των NMA Studios στο Facebook για να απολαύσετε μία ημέρα γεμάτη μουσική.

Όλες οι δωρεές θα δοθούν στην οργάνωση Attika Human Support που εδρεύει στη Λέσβο και συλλέγει είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Όλοι οι καλλιτέχνες, τεχνικοί και βοηθοί παραγωγής θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια εθελοντικά.

Στη συναυλία θα συμμετέχουν αλφαβητικά (η λίστα ανανεώνεται):

Behind 12 Bars

Δημήτρης Βεριώνης

Esterina

JazzMatazz

Idra Kayne

Μαρία Κηλαηδόνη

Lazytrains

Κώστας Λεμονίδης

Λεωνίδας Μαράντης

MC Yinka & The Fuzics

Mood Swings

Ομάδα Γυναικών Ηθοποιών

Picos Apicos & The Pina Coladas

Νικόλας Πιπεράς

Project UnCut

Sugahspank! & The Swing Shoes

Vicky Bee Band

Ηχοληψία: Δημήτρης Καμαρινός – Θέμος “Apicos” Ρίζος

Κάμερα – μοντάζ: Θέμος “Apicos”

Σχεδιασμός αφίσας: Αριάδνη Μιχαηλάρη