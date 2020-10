Η Ελένη Καραγεώργου αποχαιρετάει το καλοκαίρι με το πρότζεκτ της Post Lovers με το νέο DIY βίντεο για το κομμάτι "On The Pill".

To "On The Pill" περιέχεται στην δεύτερη δισκογραφική δουλειά των Post Lovers, που έχει τον τίτλο Drive και θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο και digital album στις αρχές του 2021 από την Inner Ear. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.

Για την ώρα, βλέπετε το βίντεο του "On The Pill" παρακάτω: