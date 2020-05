Release Athens 2021: Υπομονή έναν χρόνο για να δούμε τους Judas Priest

Μπορεί οι εξελίξεις με τον Covid-19 να μην επέτρεψαν ούτε στο Release Athens ούτε στα υπόλοιπα εγχώρια φεστιβάλ να πραγματοποιηθούν φέτος, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα μείνουν στάσιμα.

Για του λόγου το αληθές, το Release Athens ανακοίνωσε ήδη την πρώτη του ημέρα για τη διοργάνωση του 2021 στην οποία θα δούμε τους Judas Priest την Παρασκευή 16 Ιουλίου στο Κλειστό Φαλήρου (Tae Kwon Do), μιας και δεν καταφέραμε να τους δούμε φέτος, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του φεστιβάλ και όλες οι χρήσιμες λεπτομέρειες:

Όταν ανακοινώναμε, τη μία μετά την άλλη, τις 10 ημέρες του Release Athens 2020, μετά από δουλειά και προετοιμασία που διήρκεσε παραπάνω από έναν χρόνο, κανείς μας δεν φανταζόταν τι θα επακολουθούσε. Η ιστορία με την πανδημία είναι γνωστή σε όλους, όπως και οι επιπτώσεις που είχε σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητας και των δραστηριοτήτων μας. Όμως, η κανονικότητα αρχίζει να επιστρέφει και η ζωή, ούτως ή άλλως, θα συνεχιστεί.

Από σήμερα, περνάμε στην επόμενη ημέρα ξεκινώντας τις ανακοινώσεις για το Release Athens 2021 με τη νέα ημερομηνία στην οποία οι θρυλικοί Judas Priest θα γιορτάσουν 50 χρόνια πορείας ως ένα από τα ηγετικά ονόματα του heavy metal παγκοσμίως. Ο Rob Halford και η παρέα του θα εμφανιστούν την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 στο Κλειστό Φαλήρου που, για μία βραδιά, θα μετατραπεί σε παράδεισο του headbanging!

Oι "metal gods" φέρνουν και στην Αθήνα το πιο εντυπωσιακό show τους σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη από greatest hits, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια στην κορυφή του σκληρού ήχου!

Οι Judas Priest δημιουργήθηκαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και έμελλε να αλλάξουν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal. Άγγιξαν αμέσως δυσθεώρητα ύψη με albums όπως τα "Sin After Sin" ('77), "Stained Class" ('78), "Hell Bent for Leather" ('78) και "Unleashed in the East" ('80) και κατέκτησαν τον πλανήτη με αθάνατα έπη όπως τα "British Steel", ('80), "Point of Entry" ('81), "Screaming for Vengeance" ('82) και "Defenders of the Faith" ('84), "Painkiller" ('90), τα οποία μας έδωσαν κλασικά τραγούδια που έχουν αντέξει έως σήμερα. Τα "Breaking the Law", "Living After Midnight", "Heading Out to the Highway", "You've Got Another Thing Coming" τουςοδηγούνσε headline θέσειςσταμεγαλύτεραφεστιβάλτου κόσμου.



Ελάχιστα είναι τα ονόματα του heavy metal που "πάτησαν" σε κορυφές όπως αυτές των Judas Priest. Η επιρροή τους δεν σταματά στιγμή, και το καταπληκτικό "Firepower" του 2018 απέδειξε ξανά πόσο σπουδαίοι παραμένουν, αφήνοντας άφωνο το πιστό κοινό τους και τους κριτικούς, με τη δύναμη και την ενέργεια της τεράστιας αυτής μπάντας που το 2020 θα γιορτάσει μαζί μας 50 χρόνια ατόφιου Heavy Metal!

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα, σύντομα!

Αυτή είναι μόνο η πρώτη από τις ανακοινώσεις, καθώς ο σχεδιασμός μας για το Release Athens 2021 προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Σκοπός μας, όλοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που θα συμμετείχαν τη φετινή χρονιά να είναι μαζί μας το επόμενο καλοκαίρι και, με την προσθήκη μερικών ακόμα τεράστιων ονομάτων, να αποτελέσουν ένα line-up που θα ενθουσιάσει κάθε μουσικόφιλο.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία. Σύντομα, θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία χρησιμοποίησης του voucher, αφού δημοσιευθούν από την κυβέρνηση οι απαραίτητες διευκρινίσεις στο σχετικό διάταγμα νομοθετικού περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαιώνουμε όλους τους κατόχους πως οι ευχάριστες εκπλήξεις που θα ακολουθήσουν θα μετατρέψουν τα εισιτήριά τους σε ουσιαστικά early birds. Μετά τις 15 Ιουνίου, θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα.

Από σήμερα, συνεχίζεται και η προπώληση των εισιτηρίων προς 45 ευρώ (γενική είσοδος) και 100 ευρώ (VIP). Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τα πακέτα 3 και 4 ημερών που αφορούν στις metal ημέρες του Release Athens θα επανέλθουν μόλις ανακοινωθούν και οι επόμενες νέες ημερομηνίες.



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr/ www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και VivaSpot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στo www.releaseathens.gr

Το 2021, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.