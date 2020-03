You've Got Friends (in ATH)

Τα έσοδα πηγαίνουν στις μπάντες

by JUST GAZING1. Whereswilder - You ‘ve Got Friends2. Smalfeels - Supermarket3. Strawberry Pills - Porcelaine Face (demo)4. Lumiere - Narc5. ΦΩΝΟΠΤΙΚOΝ - Δυστοπία6. Mountains Make Me Sad - R1837. Kos K. - PAUSH8. LIEBCHEN - ΠΕΤΡΑ9. Digital Riot - CAS10. JESVS LO5T - Fountain11. Stiko - The Girl At The Door12. Breakin’ Moves - Levine13. Αthens Computer Underground - Χρυσές Μέρες14. Fog - A Fracture Of Love15. Fischnacht - Joker16. METAMAN - Don Pedro’s Dub17. The Model Spy - Sense18. Sillyboy’s Ghost Relatives - That’s The Way It Goesδιαθέσιμη μέσω Bandcamp:5 euros για όλη τη συλλογή / 1 ευρώ για κάθε κομμάτι.Τέτοια εποχή το 2010, ξεκινούσαμε με τον αδερφό μου την Just Gazing Records. Τρία χρόνια πριν, είχαμε περάσει ένα γεμάτο 2007 για να ολοκληρώσουμε την τριπλή συλλογή City Campers. Xθες το απόγευμα, λοιπόν, τελείως ξαφνικά, βάλαμε ένα άτυπο στοίχημα.Δώσαμε 20 ευρώ από το PayPal για να ανοίξουμε Bandcamp προφίλ για το label (ναι, τόσα χρόνια δεν είχαμε) και είπαμε να δοκιμάσουμε από τις 6 το απόγευμα μέχρι το ρολόι να δείξει μεσάνυχτα Πέμπτης Pacific time -δηλαδή 8 το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα- να έχουμε ανεβάσει στον νέο μας λογαριασμό τη συλλογή You've Got Friends (in ATH), με ακυκλοφόρητα κομμάτια, demo ή alternative mixes φίλων μας και μελών της μικρής, ανεξάρτητης δισκογραφικής μας φαμίλιας.Μας παρακίνησε δε αυτό το νέο: μόνο για σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου, το BandCamp, σε ένδειξη στήριξης προς όλους τους μουσικούς ανά τον κόσμο που ακύρωσαν περιοδείες, συναυλίες και νέες κυκλοφορίες,. Έτσι, όλο το ποσό από την αγορά μιας κυκλοφορίας στο site, θα πάειΣκεφτήκαμε λοιπόν να μαζέψουμεαπό φίλους και αγαπημένους μουσικούς και να τους δώσουμε την πλατφόρμα, ώστε ακροατές και συνάνθρωποί μας -και στην Ελλάδα και αλλού- να υποστηρίξουν ένα μέρος της ανεξάρτητης εγχώριας σκηνής, η οποία δοκιμάζεται αυτήν την εποχή όπως και όλοι.Και ξέρετε -και αν δεν το ξέρετε, μάθετέ το από εμάς- είναι λίγοι οι άνθρωποι και οι οργανισμοί στην Ελλάδα που ζουν από τη μουσική. Εννοούμε να ζουν άνετα, γιατί όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στη συλλογή ζουν από event σε event, από βδομάδα σε βδομάδα και από μήνα σε μήνα.Για να μην παρεξηγηθούμε, όμως, δεν έχουν θέση οι drama συνθήκες εδώ. Έτσι ακριβώς όπως το στήσαμε σε 6 ώρες -γιατί όλοι γούσταραν να δώσουν κάτι πίσω στη σκηνή- έτσι ακριβώς γιορτάζουμε, ο καθένας στα σπίτια μας, την ενότητά της και τη μαγεία του να ακούς καινούρια μουσική από τους φίλους σου. Πρακτικά, επομένως, ξέρουμε ότι αυτή η συλλογή δεν θα αλλάξει και πολλά. Αν και ίσως θα έπρεπε.Ναι, υπάρχουν όχι μόνο 18, αλλά στ' αλήθεια είναι Χ επί 18 ονόματα που μας αρέσουν από την εγχώρια σκηνή και θα μπορούσαν να βρίσκονται στη συλλογή σήμερα. Απλά οι παραπάνω καλλιτέχνες είναι πιο κοντά μας (κάποιοι είναι και ακόμα πιο κοντά, αλλά δεν είχαν νέο υλικό). Ακούγοντας έτσι ξανά, στον ελεύθερο χρόνο μας, τις κυκλοφορίες που ετοιμάζουν, σκεφτήκαμε ομαδικά. Είδαμε πόσοι ακύρωσαν αυτό το διάστημα τα live τους και πόσοι τα DJ sets τους. Βάλαμε τις απίστευτες μουσικές τους σε σειρά και τρέξαμε να στήσουμε την πιο γρήγορη συλλογή Bandcamp που μπορούσαμε, ώστε να επωφεληθούμε και της προσφοράς της πλατφόρμας. Αποφασίσαμε δε να τη βάλουμε σε τιμή πώλησης 5 ευρώ (αν θέλετε, ασφαλώς, μπορείτε να κατεβάσετε ξεχωριστά τα αγαπημένα σας κομμάτια με 1 ευρώ) και μετά θα μεταφέρουμε τα έσοδα στους συμμετέχοντες.Κανονικά, βέβαια, θα έπρεπε να τα μοιράσουμε σε όλους τους μουσικούς που αυτές τις μέρες χάσανε τα events τους, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιου είδους οργάνωση ή ασφάλιση η οποία να στηρίζει τους μικρούς και ανεξάρτητους.Για τη μουσική, τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Πατάτε το play και την έχετε. Μεγαλώσαμε συλλέγοντας και ακούγοντας δίσκους από πολλά και διαφορετικά είδη και στα αυτιά μας πάντα θα βγάζει νόημα μόνο η καλή μουσική, ανεξάρτητα σε ποιο είδος ανήκει. Από την art pop των Whereswilder μέχρι το μίνιμαλ acid του Breakin’ Moves και από τη dark pop των Strawberry Pills μέχρι τα library beats του Jesvs Lo5t. Με αυτήν την πολυσυλλεκτικότητα -και ειδικά με ηχογραφήσεις που έρχονται από Έλληνες μουσικούς- ζούμε κάθε μέρα. Και κάθε μέρα, μας κάνει εντύπωση πώς όλοι αυτοί οι απίστευτα δημιουργικοί φίλοι μας, των οποίων οι δίσκοι συχνά τυγχάνουν αποδοχής στο εξωτερικό, δεν έχουν μεγαλύτερο κοινό (και) στη χώρα μας.Anyway, η φάση ξεκίνησε από 2-3 τηλέφωνα και 20 messenger συνομιλίες. Μία φωτογραφία από μπαλκόνι στον Λυκαβηττό και 8 ώρες μετά, πάντως, με τη βοήθεια και της τεχνολογίας (το Bandcamp είναι σημαντική πλατφόρμα και για να ανακαλύψετε νέα μουσική, αλλά και για να υποστηρίξετε κατευθείαν τους δημιουργούς), η συλλογή είναι στα χέρια σας, μα κυρίως στα αυτιά σας.Κάθε τηλεφώνημα ξεκινούσε με το «έλα ρε, σπίτι ε; Όλα καλά, την παλεύεις;» και έκλεινε με το «τα λέμε εκεί έξω σύντομα». Οπότε είναι μόνο δίκαιο να ξεκινάει η συλλογή με τη μπάντα που παίζει μαζί από τα 16 της και μας χάρισε ένα τραγούδι κι έναν τίτλο που τόσο έχουμε ανάγκη τελευταία.You 've Got Friends (in ATH), λοιπόν. Ναι, έχουμε φίλους και είναι από την Αθήνα, μα όχι μόνο. Αυτός είναι ο ήχος τους και αυτή είναι η στιγμή να τους υποστηρίξετε.