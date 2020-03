Το πρόσφατο Incoming του Δημήτρη Λιλή, πρόδιδε τις εξελίξεις. Σε απόλυτη έτσι συμμόρφωση με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σχετικά με τον ιό COVID-19, το Avopolis Radio θα σταματήσει την αναμετάδοση ζωντανών εκπομπών από σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου, μέχρι νεωτέρας.Παραγωγοί και διεύθυνση αποφασίσαμε από κοινού ότι το μόνο λογικό είναι πλέον να στέλνουμε mixtapes χωρίς σχόλια από μικροφώνου, στο τμήμα ροής προγράμματος. Οι καλεσμένοι μας, επίσης, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παίξουν σε επανάληψη οι συνεντεύξεις τους ή οι αφιερωματικές εκπομπές στις οποίες έχουν συμμετάσχει.Παράλληλα, το site του Avopolis Radio θα έχει σχεδόν καθημερινές ανανεώσεις, με κείμενα, κριτικές, best of λίστες και νέα γύρω από τη μουσική. Δημιουργείται επίσης listen again αρχείο, με link από εκπομπές των παραγωγών που βρίσκονται online, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο υλικό του σταθμού όποτε το επιθυμήσετε.Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για κάποια σπουδαία ανακοίνωση, δεδομένου ότι με τη γραμμή μας έχει ταυτιστεί μία σχετικά μικρή -και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα εκλεκτική- κοινότητα ακροατών, η οποία και υποστηρίζει καθημερινά την προτίμηση του σταθμού να μεταδίδει νέα και διαφορετική μουσική, με 8 ώρες ζωντανών εκπομπών. Πρέπει πάντως να γνωρίζετε κι εσείς ότι το Avopolis Radio είναι μια κοινότητα φίλων, οι οποίοι ευαγγελίζουν τους ιδιαίτερους ήχους τους αφιλοκερδώς, με σοβαρότητα και με συνέπεια, σε μια εποχή που τα κανονικά ραδιόφωνα της χώρας επιδιώκουν την καταξίωση μέσω επαναλαμβανόμενων και εύκολων playlists (τύπου play the classics), έχοντας βασικό στόχο την προσέλκυση διαφημιστικών πόρων.Στο χωρίς διαφημίσεις και χωρίς τα ίδια 30 κομμάτια την ημέρα Avopolis Radio , από την άλλη, σχεδόν 30 διαφορετικές εκπομπές τον μήνα προσφέρουν -απλόχερα και χωρίς περιορισμούς- μουσική και διαφορετική και με άποψη.Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε live & direct, όταν με το καλό η κοινωνία, η πόλη και η χώρα αντεπεξέλθουν των συνθηκών.Σε συνεχή ενημέρωση θα διατηρούμε βέβαια και τα social media profile, αλλά και τις streaming πλατφόρμες μας.Ξεκινώντας με αυτήν την YouTube playlist και αυτήν τη Spotify list , μπορείτε λοιπόν να απολαύσετε τα τραγούδια που μας έχουν ενθουσιάσει τελευταία. Μην ξεχάσετε επίσης να εγγραφείτε στο κανάλι μας για ανανεώσεις, ενώ είμαστε βέβαια και στη διάθεσή σας μέσα από τα Facebook Instagram προφίλ μας.Stay Safe Avopolis, we want you here.