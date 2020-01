Στα Artracks Recording Studios βρέθηκαν πρόσφατα ο (εικονιζόμενος) τραγουδοποιός Μάρκος Δεληβοριάς με τον Stefan Schwerdtfeger των Big Sleep, οι οποίοι και ηχογράφησαν μαζί.Ο πρώτος στην ηλεκτρική κιθάρα και ο δεύτερος στην ακουστική, χωρίς άλλα όργανα για συνοδεία, μοιράστηκαν τα μικρόφωνα για μια διασκευή στο "Time To Move On" του Tom Petty: μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντάς τους να παίζουν live στο στούντιο.Παραμένει άγνωστο, μέχρι στιγμής, αν οι δυο τους ετοιμάζουν κάτι από κοινού ή όχι. Στην ορίτζιναλ εκδοχή του, το "Time To Move On" βρισκόταν στο σόλο άλμπουμ του Tom Petty Wildflowers (1994).Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, εντωμεταξύ, ο Stefan Schwerdtfeger θα παίξει ένα ακουστικό Big Sleep live στο Gatsby Chocolate Bar, στο Παγκράτι.