φωτογραφία: Άρτεμις Φλέσσα

«Τραγούδια λοιπόν σαν τα "I'll Never Be", "Works For You" και "Way To Go" αποτελούν την καλύτερη απάντηση στο πώς και βρέθηκε η Σtella να παίζει στο South By Southwest. Είναι περιπτώσεις που μας υποχρεώνουν να πατήσουμε το πλήκτρο της παύσης στη ροή της ασταμάτητης πληροφορίας, ώστε να θαυμάσουμε την κομψότητα μιας εγχώριας ποπ γραφής, η οποία δεν έχει και πολλά να ζηλέψει από κάμποσα αγγλοσαξονικά σχήματα που διεκδικούν την προσοχή μας την τελευταία πενταετία στο διεθνές indie pop φάσμα».Έτσι έκλεινε ο Χάρης Συμβουλίδης την κριτική του (ολόκληρη εδώ ) στο τελευταίο μέχρι σήμερα πόνημα της Στέλλας Χρονοπούλου Works For You (2017). Πλέον, η Σtella έχει ανοίξει αποφασιστικά τα φτερά της για το εξωτερικό, γενόμενη η πρώτη καλλιτέχνις εκτός Καναδά που αποκτά συμβόλαιο με την εταιρία Arbutus -γνωστής ως «σπίτι» των Blue Hawaii, μα και έδρα κάποτε της Grimes. Πατώντας εδώ , μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα πράγματα, από το σχετικό αφιέρωμα του Δημήτρη Λιλή στα πλαίσια του μηνιαίου Meet the Label.Καθώς είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία για το πρώτο της διεθνές βήμα, η Σtella δίνει στη δημοσιότητα το ολοκαίνουριο τραγούδι "The Break": μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό η ίδια η Σtella, με πλάνα από την Αθήνα.To κομμάτι προλογίζει ένα νέο άλμπουμ που επίσης λέγεται The Break, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Arbutus την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.