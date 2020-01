φωτογραφίες: Άρτεμις Φλέσσα (3), Λεωνίδας Κουρμαδάς (4)

Σtella

Sebastian Cowan / Arbutus Records

Η ιστορία της Arbutus Records από το Μόντρεαλ του Καναδά, κάνει τσεκ σε όλα τα κουτάκια τα σχετικά με την indie και οργανική εξέλιξη ενός label. Είναι δηλαδή από εκείνες τις περιπτώσεις των οποίων η πορεία είναι γεμάτη με περιστατικά που συνέβησαν πραγματικά, ακόμα και αν διαβάζονται σαν αστικός μύθος. Από τις μέρες που ο νεαρός ιδρυτής της Sebastian Cowan(κρατώντας αληθινά τα DIY φρονήματα τα οποία μεγάλωσαν indie labels χρόνια πριν) μέχρι σήμερα, που η ετικέτα αποφάσισε να επεκταθεί και σε εκδόσεις οι οποίες αναιρούν τον μέχρι πρότινος «χρυσό κανόνα» του να κυκλοφορεί μόνο δίσκους Καναδών καλλιτεχνών.Και περιέργως, μια δεκαετία ακριβώς μετά (η ιστορία με τα CD-R πάει πίσω στο 2009). Το άλμπουμ The Break, το πρώτο διεθνές της Σtella, κυκλοφορεί λοιπόν επίσημα την Παρασκευή 24 Γενάρη, από ένα label του οποίου το μέχρι στιγμής φόντο μοιάζει. Ο ιδρυτής του label και σημερινός διεθνής καλεσμένος της στήλης, υπήρξε από τους καλύτερους μαθητές/interns τους οποίους είχε ο όμιλος της XL Recordings στις αρχές των '00s στο Λονδίνο. Ο συνδυασμός επιχειρηματικού δαιμόνιου με την άψογη indie αισθητική του ανεξάρτητου δισκογραφικού κολοσσού και τις DIY αρχές που σημάδεψαν τα εφηβικά του χρόνια στις Η.Π.Α., οδήγησαν στη δημιουργία της κολεκτίβας Αrbutus, με βάση τον warehouse DIY χώρο Lab Synthese.Εκεί, οι indie συναυλίες συσπείρωσαν τη σκηνή του Μόντρεαλ και σύντομα προέκυψε η ανάγκη για την κυκλοφορία των ντόπιων ταλέντων. Και τι ταλέντων, μάλιστα! Ο χρόνος έχει δικαιώσει περίτρανα το Α&R χάρισμα του Sebastian Cowan, όταν παρατηρεί κανείςστον κατάλογο του label. To μεράκι για την καταγραφή της αγαπημένης του μουσικής από φίλους και συντοπίτες, μα κυρίως οι αρχές και η συνέπεια της πιο γρήγορα αναπτυσσόμενης DIY κολεκτίβας του Καναδά, μετέτρεψαν την Arbutus σε ένα από τα σημαντικότερα ανεξάρτητα labels της βόρειας Αμερικής.Μεγάλη τιμή λοιπόν τόσο για το #2 της στήλης Meet the Label και ακόμη μεγαλύτερη για τη Σtella η όχι και τόσο τυχαία σύμπτωση να φιλοξενούμε σήμερα στις σελίδες μας, τόσο την ίδια την Αθηναία μουσικό, όσο και τον ιδιοκτήτη της Arbutus. Special thanks στον Charlie της Secretly Canadian, που το έκανε να συμβεί...Ξεκινώντας από την Ελλάδα και αναγνωρίζοντας στην πορεία πως, ιδανικά, θα ήθελα η μουσική μου να γίνει μέρος μιας μεγαλύτερης και ευρύτερης μουσικής κουβέντας, η Arbutus ήταν μια εταιρία που άρχισα να εκτιμώ και να παρακολουθώ, αρχικά για το roster των καλλιτεχνών. Μετά την πρώτη επικοινωνία με τον Sebastian (ιδρυτή του label) τον Δεκέμβριο του 2017, αναγνώρισα πως οι άνθρωποι που την τρέχουν είναι ταγμένοι στον σκοπό τους, με τεράστια αγάπη και συνέπεια σε αυτό που κάνουν. Με κέρδισαν σε κάθε επίπεδο και νιώθω φοβερά τυχερή να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας!Η εγχώρια (αγγλόφωνη) σκηνή όλο και μεγαλώνει, με έναν πολύ υγιή τρόπο κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαι σίγουρη για τη δική θέση μου μέσα σε αυτήν, ελπίζω πάντως ότι με έναν απροσδιόριστο τρόπο όλοι βοηθάμε και στηρίζουμε την κοινή αγάπη για μουσική. Χαίρομαι πολύ που τα live στο εξωτερικό έχουν αρχίσει να συμβαίνουν, ειδικά τον τελευταίο χρόνο έχουμε κάνει αρκετά και είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία, που σε πλουτίζει εσωτερικά. Ελπίζω και μετά την κυκλοφορία του The Break να γίνουν ακόμα περισσότερα και να μπορώ να παίζω αυτόν τον καινούριο δίσκο παντού!Το The Break είναι ένας ξεχωριστός δίσκος, για εμένα. Είχα όλη την όρεξη και τον χρόνο να τον φτιάξω όπως ακριβώς ήθελα, μαθαίνοντας και ανακαλύπτοντας πάρα πολλά πράγματα στην πορεία. Κατά βάση είναι ένας home-made δίσκος στον οποίον ένιωσα εντελώς ελεύθερη να πειραματιστώ (πολύ διακριτικά ίσως) με διάφορα μουσικά είδη και να καταφέρω να τα εντάξω στο δικό μου ύφος. Κάτι που θεωρώ πως θα με ακολουθήσει και στα επόμενα άλμπουμ!Είναι αλήθεια, είναι η πρώτη μας μη καναδική κυκλοφορία! Όλοι αγαπάμε πολύ τη μουσική και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τη συνέχεια του label. Επίσης, ρόλο έπαιξαν και οι συνθήκες υπό τις οποίες ανακαλύψαμε τη Σtella, μέσω δηλαδή των διαδικτυακών μας φίλων και της ιντερνετικής μας κοινότητας. Ένας μεγάλος υποστηρικτής και φίλος της Arbutus, ο οποίος έχει φροντίσει να έχουμε άριστες σχέσεις με την Αθήνα και έχει συνεργαστεί συναυλιακά με πολλούς καλλιτέχνες μας –όπως ο Sean Nicholas Savage, η TOPS, οι Blue Hawaii– και ακούει στο όνομα Δημήτρης Ρόκος, μοιράστηκε αρχικά μαζί μας τη μουσική της.Η Arbutus ξεκίνησε το 2008/2009, το οποίο νομίζω ότι ήταν ιστορικά χαμηλό σημείο πωλήσεων στην παγκόσμια δισκογραφία. Κατά συνέπεια η άνοδος των πωλήσεων (digital και μη) δεν θα μπορούσε να είναι παρά μια κάποια βελτίωση, έκτοτε!Συχνά η πιο δύσκολη πρόκληση για μας είναι απλά να κάνουμε το κοινό να ακούει τη μουσική που μας αρέσει να κυκλοφορούμε. Θεωρούμε δε ότι, από τη στιγμή που διακρίνουμε αυτό το χαρακτηριστικό σε ορισμένους ανθρώπους, η υποστήριξη που λαμβάνει ο καλλιτέχνης μέσω streaming και γενικά μέσω της ψηφιακής εποχής, έχει αποδειχθεί ακόμα πιο αποτελεσματική στο να βοηθήσει νέους σε ηλικία να ανακαλύψουν διαφορετική μουσική.Η σκηνή του Μόντρεαλ, τώρα, είναι όσο καλή ήταν πάντα. Η πόλη παραμένει ένα χωνευτήρι για δημιουργικούς ανθρώπους από όλον τον κόσμο· και όσο συνεχίζει να προκρίνει αυτό το μείγμα διαφορετικών υπόβαθρων, τα πράγματα θα γίνονται πιο συναρπαστικά. Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχουμε παρατηρήσει σε βάθος δεκαετίας, είναι ότι είδαμε γύρω μας να υπάρχουν περισσότεροι απ' ότι παλαιότερα! Συνήθως, δηλαδή, υπήρχαν πολλά κενά καταστήματα και εγκαταλελειμμένα κτίρια στην περιοχή μας, κάτι που δεν συμβαίνει πλέον.Αγαπάμε κάθε είδους μουσικής, αλλά το ενωτικό στοιχείο είναι γενικά η ικανότητα του ενός να κάνει πολλά με πολύ λίγα. Όταν βρίσκουμε λοιπόν έναν καλλιτέχνη που διαθέτει ισχυρό δημιουργικό πνεύμα και την ανάγκη να κάνει μουσική ο κόσμος να χαλάσει, είναι το «είδος» που μας ελκύει.