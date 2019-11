O Πέτρος Κλαμπάνης σε νέες, διεθνείς περιπέτειες

«Μου αρέσει να μετρώ τις δυνάμεις μου σε περιβάλλοντα στα οποία νιώθω πως δεν το έχω και πολύ». Έτσι είχε δηλώσει ο Πέτρος Κλαμπάνης στον Ανδρέα Κύρκο τον Απρίλιο του 2016, σε συνέντευξή του στις σελίδες μας (δείτε εδώ ).Έκτοτε, ο Ζακυνθινός μουσικός που δραστηριοποιείται επιτυχώς στη σημερινή τζαζ σκηνή της Νέας Υόρκης καταπιάστηκε με διάφορα πράγματα. Και τώρα, ύστερα από ένα βαθύ προσωπικό ταξίδι, δηλώνει έτοιμος να παρουσιάσει ένα νέο άλμπουμ, 2 περίπου χρόνια μετά το Chroma του 2017.Ως προπομπό λοιπόν, δημοσιεύει δύο καινούρια κομμάτια, το "Irrationalities" και το "Seeing You Behind My Eyes": μπορείτε να τα ακούσετε διαδοχικά στους παρακάτω συνδέσμους, το δε "Irrationalities" διαθέτει και επίσημο βιντεοκλίπ, το οποίο σκηνοθέτησε ο Αντώνης Κιτσίκης.Τα 2 κομμάτια προλογίζουν τον νέο δίσκο Irrationalities, ο οποίος βρίσκει τον Κλαμπάνη σε μια σημαντική διεθνή εταιρεία, τη γερμανική Enja, να συνεργάζεται με τον Εσθονό πιανίστα Kristjan Randalu και τον Πολωνό ντράμερ Bodek Janke.Το άλμπουμ κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, με ελληνική διανομή της ΑΝ Music. Την ίδια ακριβώς ημέρα, ο Κλαμπάνης θα βρεθεί στην Αθήνα με τους συνεργάτες του, για να το παρουσιάσει ζωντανά στο Gazarte.