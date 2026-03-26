6 λόγοι που μας κάνουν να μετράμε αντίστροφα για το Borderline Festival 2026

Η άνοιξη στην Αθήνα έχει πλέον συνδεθεί άρρηκτα με την πρωτοπορία του ήχου, και φέτος ο πήχης ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά με το Borderline Festival 2026. Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη του ιστορική εκδοχή, το μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Στις 3 και 4 Απριλίου, η πρωτεύουσα ετοιμάζεται να μετατραπεί σε ένα πυκνό, εκρηκτικό πεδίο ήχου.

Αν ψάχνετε την απόλυτη μουσική εμπειρία της χρονιάς, το Borderline Festival 2026 είναι ακριβώς αυτό που περιμένατε. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής ενώνονται σε ένα διήμερο που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που βιώνουμε τον ήχο. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τους 6 βασικούς λόγους για τους οποίους η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

1. Η απόλυτη techno εμπειρία με τον θρύλο

Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις για τον άνθρωπο που διαμόρφωσε την ιστορία της techno. Ο Jeff Mills, με τη βαθιά του σύνδεση με την επιστημονική φαντασία και το διάστημα, δεν έρχεται απλώς για ένα DJ set, αλλά για να προσφέρει μια υπερβατική εμπειρία δεξιοτεχνίας. Η παρουσία του στο Basement stage το Σάββατο 4 Απριλίου αποτελεί από μόνη της το απόλυτο highlight, μεταφέροντας το κοινό στο μέλλον μέσα από αξεπέραστα beats.

2. Το βιομηχανικό σκηνικό του Onassis Ready

Το φεστιβάλ βρίσκει το τέλειο «σπίτι» του για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το Onassis Ready, ένα πρώην εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Ρέντη, έχει μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό «εργοστάσιο εμπειριών» 3.760 τετραγωνικών μέτρων. Ο industrial χαρακτήρας του χώρου δένει απόλυτα με τους πειραματικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει τα καλύτερα underground clubs του Βερολίνου ή του Λονδίνου, συνδέοντας το μεταψηφιακό με το βαθιά ανθρώπινο στοιχείο.

3. Η ψυχεδελική σύμπραξη του J Spaceman με το STAGES A/LIVE

Για τους λάτρεις των κιθαρών και της ψυχεδέλειας, η Παρασκευή 3 Απριλίου κρύβει ένα σπάνιο διαμάντι. Ο J Spaceman (Jason Pierce), ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Spiritualized και Spacemen 3, ενώνει τις δυνάμεις του με τον John Coxon για ένα οργανικό live soundtrack. Θα ντύσουν μουσικά την προβολή της cult ταινίας “Stranded in Canton” του William Eggleston, σε μια περφόρμανς με live κινηματογράφηση που θα βρεθεί στον πυρήνα του STAGES A/LIVE.

4. Η αφρόκρεμα της παγκόσμιας πρωτοπορίας: Από τον Ben UFO στον Afrorack

Το lineup είναι μια ωδή στην ποικιλομορφία της σύγχρονης club κουλτούρας. Ο Ben UFO, συνιδρυτής της Hessle Audio και ένας από τους πιο επιδραστικούς DJs παγκοσμίως, φέρνει τις αξεπέραστες τεχνικές του στην Αθήνα. Παράλληλα, η aya θα μας καθηλώσει με το "genre-crushing" οπτικοακουστικό της show, ενώ ο Afrorack από την Ουγκάντα θα στήσει το αυτοσχέδιο DIY modular soundsystem του, μπλέκοντας την acid house με αφρικανικούς ρυθμούς. Επιπλέον, οι Takkak Takkak (DJ Scotch Rolex & J. Mo’ong) θα μας παρασύρουν με ένα μεθυστικό μείγμα πολυρυθμιών και drones.

5. Η δυναμική εκπροσώπηση της εγχώριας underground σκηνής

Το Borderline Festival 2026 δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει την ακμάζουσα αθηναϊκή σκηνή. Στα δύο stages θα παρελάσουν κορυφαία ονόματα: από τους post-punk/νεοψυχεδελικούς Victory Collapse και τον αινιγματικό Πάνο Αλεξιάδη, μέχρι τους εκρηκτικούς residents και παραγωγούς του STEGI.RADIO όπως οι Poor J’Darr, pink.wav, POLYXENE, DJ NOT I, Σοφία Στεργίου και IO. Μαζί τους, οι Black Athena θα γεμίσουν τον χώρο με φουτουριστική σόουλ και bass, αποδεικνύοντας πως το ντόπιο ταλέντο κοιτάζει στα μάτια τη διεθνή σκηνή.

6. Οι καθηλωτικές οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις (25AV)

Το φεστιβάλ υπερβαίνει τα όρια της απλής ακρόασης, προσκαλώντας το κοινό σε οπτικοακουστικά ταξίδια. Ειδικά για φέτος, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 25AV, έχουν σχεδιαστεί μοναδικές performances. Μια από αυτές είναι το “Passage” (AV Live Cinema), όπου ο Onassis ONX Fellow Kevin Peter He συνεργάζεται με τον sound artist Σάββα Μεταξά για να δημιουργήσουν ζωντανά μια κινηματογραφική αφήγηση που ερευνά τη σχέση φύσης και μηχανών.

Το Borderline Festival 2026 μοιάζει με έναν απέραντο ωκεανό ήχων που μας καλεί να βυθιστούμε μέσα του. Ετοιμαστείτε να χαθείτε ανάμεσα στα stages, τα φώτα και τις σκιές του Onassis Ready.

Info: Ημερομηνίες: 3 & 4 Απριλίου 2026 Τοποθεσία: Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης).

Borderline Festival 2026 | Μουσική | Ίδρυμα Ωνάση