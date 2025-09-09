Off The Hook Festival 2025: Η ραπ στήνει θρόνο στο ΟΑΚΑ

12 & 13 Σεπτεμβρίου στο Athens Olympic Sports Complex, το Off The Hook επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ, με 2 stages και ένα line up που δεν μπορεί να χάσει. Η Αθήνα γίνεται η πρωτεύουσα της ραπ και φέρνει στην ίδια σκηνή νέα uprising ονόματα που αξίζει να ακούσουμε, τις πιο καλά γραμμένες μέσα μας ελληνικές ρίμες και τους top καλλιτέχνες της ραπ σκηνής από όλο τον κόσμο που πάντα θέλαμε να δούμε

Η σκηνή της rap έχει κερδίσει τη θέση που της αξίζει (finally) και θα την ανακαλύψουμε σε όλη της τη δύναμη μέσα σε δύο αξέχαστες μέρες.

Θα δούμε ονόματα που νομίζαμε ότι θα παίζουν μόνο στο spotify μας πάντα - όπως ο τεράστιος Conway the Machine, ο αυθεντικός Jeru The Damaja, ο απίστευτος Morad, ο Jam Baxter, ο ανερχόμενος Ιταλός Paky, ο underground σταρ Dirty Dike και πολλούς άλλους. Φυσικά όμως, θα ακούσουμε και τους artists που ήρθαν και εδραίωσαν την μουσική αυτή στη χώρα μας και “απλά γουστάρουν που κάνανε το ραπ πιο μεγάλο” όπως λέει ο ΛΕΞ που ήταν πέρσυ στη σκηνή του Off The Hook και, στον ίδιο χώρο, πριν λίγους μήνες μπροστά σε πάνω από 60.000 άτομα απέδειξε ότι η ραπ είναι όντως στην κορυφή.

Ένα τραγούδι λοιπόν για τον κάθε έλληνα καλλιτέχνη που θα δούμε στο Off The Hook - εμείς τα βάζουμε στο τέρμα στο σπίτι, στο αμάξι και σε ό,τι ηχείο βρούμε ως την Παρασκευή και ετοιμαζόμαστε, εσείς;

DAY 1 - 12.09.2025

1. Dani Gambino - “Protypa”

2. Εθισμός - “I Poli Me Ta Astra”

3. Τζαμάλ - “I Favela”

4. Stolen Mic - “Altair”

5. Κάτοχος - “Havouza/Maxed Out”

6. Aeon - “Rap Diva”

DAY 2 - 13.09.2025

Bloody Hawk - “Geitonia”

Novel 729 - “Teleutaia Selini”

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V! - “Manifest”

Immune - “Xilies Kai Mia Rimes”

Νέγρος του Μοριά - “Mavri Ellada”

Tsaki - “Signed up”

Nume - “De Sigkrinomaste”

Lunar - “No Pulse”